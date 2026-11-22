Il Napoli batte il Torino e scaccia i fantasmi. Allegri soddisfatto Decisivo McTominay. L'allenatore "coccola" De Bruyne

"Stasera i ragazzi hanno fatto una bella vittoria, di sofferenza, che ci mancava, difendendo bene anche sulle palle inattive". Così Massimiliano Allegri dopo.

"La squadra ha preso atto del momento - spiega il tecnico ai microfoni di Dazn -. Prima della partita avevamo un punto in più del Torino, avevo chiesto un filino meno di presunzione, di avere paura, non di giocare, ma di avere quella paura che ti alza l'attenzione, quella che ci è mancata in dieci giornate. Stasera, anche nel secondo tempo quando il Torino ha avuto 2-3 situazioni favorevoli, c'era una bella energia in campo di una squadra che voleva portare a casa il risultato".

Decisivo, ancora una volta, McTominay. Da Allegri parole al miele per De Bruyne. "Kevin è un giocatore straordinario, le cose che fa qualcuno non riesce a vederle. L'anno scorso ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori 4-5 mesi, ha 35 anni non è più un ragazzino: ha fatto bene con la nazionale ma sta facendo bene anche con noi".

Poi lo sguardo torna sulla squadra. "E' normale che in questo momento ci sia un pochino di pressione, noi vogliamo mantenere equilibrio lavorando con grande serietà e professionalità, le cose poi torneranno. Anche con i tifosi che sono meravigliosi: dobbiamo fare un percorso di sofferenza perché c'è da recuperare molto, ma insieme riusciremo in questo intento".