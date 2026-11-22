IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Intelligenza tattica Emanuele Rao e la crisi del calcio italiano

L'allenatore del Pisa, Paolo Bianco, con una dignitosa carriera da calciatore tra Cagliari, Atalanta e Sassuolo, ha dato a tutti una lezione di che cos'è il calcio italiano e del perché prende quattro gol dal Belgio e non va ai mondiali.

Interrogato sullo scarso utilizzo di Emanuele Rao - ala trentina ventenne di proprietà del Napoli, classe purissima ma forse non proprio votato allo strenuo sacrificio in copertura, reduce da un gol bellissimo con la nazionale Under 20, dove peraltro gioca regolarmente titolare - ha commentato caustico che Matteo Tramoni, ventiseienne di Ajaccio, è più "intelligente tatticamente". Giovanni Manna è avvisato.