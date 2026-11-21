Città della Scienza, nel weekend 21-22 novembre l'evento "Il Valore del Gioco" Città della Scienza celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

“Il Valore del Gioco”: sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, Città della Scienza celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorda l’adozione della Convenzione ONU del 20 novembre 1989. Al centro del programma c’è il gioco, riconosciuto dall’articolo 31 della Convenzione come diritto fondamentale di tutte le bambine, i bambini e gli adolescenti e come strumento di crescita, apprendimento, creatività e socializzazione.

Per due giorni il Museo propone attività scientifiche e laboratori interattivi pensati per offrire a grandi e piccoli l’occasione di esplorare, sperimentare e imparare divertendosi.

Le attività di Città della Scienza per il weekend

Per i più piccoli, tra i 3 e i 6 anni, l’appuntamento è alle 12.00 con la visita guidata Corporea Kids, un percorso fatto di giochi, esperienze sensoriali e attività interattive alla scoperta del corpo umano: dalla nascita allo sviluppo dei cinque sensi, dal movimento all’alimentazione, fino al cervello. Bambine e bambini imparano così a conoscere il proprio corpo e a prendersene cura. Ai piccolissimi, da 0 a 2 anni, e ai loro accompagnatori è dedicato l’Atelier dei piccoli, al quarto piano di Corporea: uno spazio accogliente, pensato come momento di pausa durante la visita, dove giocare insieme con Forme in movimento, un’esperienza di esplorazione visiva ispirata ai giochi di Bruno Munari. Con immagini, forme e colori su supporti trasparenti, bambini e genitori possono combinare e sovrapporre liberamente gli elementi e osservare come le composizioni si trasformano.

L’interactive lab per i bambini dai 3 ai 6 anni, la magica fabbrica dei colori, trasforma i partecipanti in piccoli costruttori alle prese con forme geometriche e colori primari, tra torri arcobaleno, case quadrate e ponti, grazie a un ingrediente speciale: la fantasia. Per i bambini dai 7 ai 10 anni, Pixel Art e Coding avvicina gli appassionati al pensiero computazionale attraverso la creatività digitale: con pinzette e perline colorate, ciascuno decifra un codice e lo traduce in un’immagine. Il science show Tira Aria di Scienza, adatto a tutte le età, accompagna il pubblico alla scoperta di ciò che non si vede e non si tocca: esperimenti e dimostrazioni svelano le proprietà dell’aria e gli effetti che produce intorno a noi.

Un fine settimana scientifico, arricchito dalle proiezioni astronomiche sotto la cupola del Planetario e le visite alle mostre: Insetti & Co.". e “FISICA… Vietato Non Toccare!”, che intende celebrare l’infanzia, sperimentando con i giochi e imparando in maniera divertente.