Ponticelli, riapre il Parco Fratelli De Filippo: restituito uno spazio verde Uno spazio verde con nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza a Ponticelli

Dopo la riapertura a Scampia del Parco Ciro Esposito, l'amministrazione comuncale ha restituito oggi - venerdì 20 novembre 2026 - alla cittadinanza anche il Parco Fratelli De Filippo di Ponticelli. Uno spazio verde con nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza: sono stati effettuati degli interventi di riqualificazione, legati anche alla sicurezza e al decoro degli spazi pubblici.

Questa mattina il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, hanno riconsegnato alla città quest'area verde. «Stiamo completando la manutenzione straordinaria di tutti i parchi e stiamo riconsegnando ai cittadini spazi che, in qualche caso, erano chiusi da molti anni», ha detto Manfredi.

Parco Fratelli De Filippo restituito alla cittadinanza

Una prima parte dell’intervento era stata riconsegnata alla città il 5 maggio scorso con l’apertura della nuova area giochi, realizzata ex novo, e del campo dedicato al gioco delle bocce. Nell’ambito dei lavori sono stati inoltre realizzati due servizi igienici facilmente accessibili anche alle persone con difficoltà motorie.

Successivamente gli interventi sono proseguiti con il completamento e il potenziamento dell’impianto di illuminazione attraverso l’installazione di nuovi corpi illuminanti e l’attivazione integrale del sistema, il completamento dell’impianto di irrigazione delle aiuole esistenti, la sistemazione delle griglie della piazza centrale mediante la sostituzione delle parti ammalorate e il risanamento dei pilastri del porticato perimetrale.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza e al decoro degli spazi pubblici, con la pulizia dell’area d’ingresso adiacente all’area giochi, la rimozione della vegetazione infestante e dei rifiuti, la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza e un programma di manutenzione del verde che ha interessato le alberature esistenti attraverso interventi di potatura e cura.

Manfredi: «Ora il tema è tenere vivo il Parco»

«C’è voluto del tempo per realizzare i lavori di riqualificazione che hanno riguardato la videosorveglianza, l’illuminazione, i servizi e il verde. Ora il tema è tenere vivo questo parco, così come tutti gli altri presenti in città. Questo aspetto è legato non solo alla manutenzione, ma anche alla fruizione da parte delle persone. In questo percorso sono coinvolte anche le scuole del territorio», ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi.

«Dopo la riapertura parziale dello scorso maggio con l’area giochi, abbiamo completato i lavori che hanno riguardato non solo l’impianto di videosorveglianza per la sicurezza del parco, ma anche gli impianti di irrigazione e illuminazione. Un aspetto importante da sottolineare è quello relativo alla manutenzione ordinaria che, per il Parco Fratelli De Filippo, così come per gli altri parchi cittadini, sarà affidata a ditte altamente qualificate», ha spiegato l'Assessore Santagada.