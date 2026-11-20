Futuro De Bruyne, bozza di accordo con il PSV? Le ultime sulla trattativa De Bruyne vicino al PSV Eindhoven: a che cifra può chiudersi la trattativa? Le ultime

La storia tra Kevin De Bruyne e la SSC Napoli sembra stare per giungere al termine. Il calciatore azzurro, il cui contratto è in scadenza a fine giugno, potrebbe lasciare prematuramente l'ombra del Vesuvio andando via a gennaio. Su di lui c'è l'interessa del PSV Eindhoven: la squadra olandese avrebbe già intercettato l'entourage del centrocampista belga per acquisire informazioni.

Secondo quanto racconta l'esperto di calciomercato, Nicolò Schira, sul suo canale YouTube, il PSV avrebbe ottenuto il sì di Kevin De Bruyne e sarebbe già stata strutturata una bozza d'accordo tra le parti. La trattativa, dunque, sembra aver fatto concreti passi in avanti.

De Bruyne via a gennaio? Le ultime di mercato

Nella volontà di spostarsi del calciatore giocherebbero un peso importante anche motivazioni personali, come il gradimento della famiglia ed il piacere di avvicinarsi a casa. Secondo quanto raccontato da Nicolò Schira, ci sarebbero stati già due incontri con gli agenti e sul tavolo ci sarebbe già una bozza di accordo.

Il tema ancora in bilico è la questione economica, poiché la richiesta del Napoli sarebbe distante dall'offerta del club olandese. La società azzurra era partita da 10 milioni di euro, ma il prezzo sembra essersi abbassato ora tra i 7 e gli 8: una cifra che consentirebbe al Napoli di recuperare quanto investito in due anni per il belga. Schira afferma, però, che la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 5 milioni.

Una distanza minima che potrebbe colmarsi nelle prossime settimane.