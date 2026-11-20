La scuola italiana si dà appuntamento a Napoli: l'evento a Città della Scienza In programma tre giornate di plenarie, seminari, workshop pratici e spettacoli

La scuola italiana si dà appuntamento a Napoli per interrogare il presente e progettare il futuro. Dal 25 al 27 novembre 2026 gli spazi di Città della Scienza ospitano la XXV edizione della “3 Giorni con la Scuola pubblica. Dialoghi, metodi, scoperte per affrontare le crisi”, manifestazione copromossa e organizzata dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania.

Forte di un percorso che richiama ogni anno migliaia di docenti da tutta Italia accanto a dirigenti scolastici, studenti, associazioni professionali, enti locali, università, centri di ricerca, startup e imprese, l’iniziativa si configura come un autentico Bootcamp della Scuola: un ecosistema dinamico fondato sulla sperimentazione diretta (hands-on experience), in cui gli insegnanti non si limitano ad ascoltare o osservare, ma mettono alla prova metodi e tecnologie in prima persona per integrarli in una visione pedagogica solida e portarli nella didattica quotidiana.

Rafforzando le partnership istituzionali anche in una prospettiva europea, l’edizione del venticinquennale articola la riflessione attorno a quattro assi portanti — intelligenza artificiale e transizione digitale, uguaglianza e inclusione, raccordo tra scuola e lavoro, transizione ecologica — per trasmettere ai giovani l’educazione ai valori e alla conoscenza in una società in rapido mutamento. Oltre a keynote speech, talk show con esperti e istituzioni e seminari, la manifestazione prevede workshop immersivi condotti da insegnanti Mentor e, nella galleria del Centro Congressi, stand di aziende tech, case editrici e startup edutech.

La dichiarazione di Andrea Morniroli, Assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola

«Tre giornate con la scuola pubblica campana per discutere di transizione ecologica, innovazione tecnologica, lavoro, costruzione di uguaglianza. Dirigenti, docenti, studenti associazionismo e civismo attivo a ragionare insieme su come attorno alla scuola si possono costruire presidi capaci di affrontare le crisi in cui siamo immersi», ha dichiarato l'Assessore Morniroli.

«La scuola oltre a essere un fondamentale presidio educativo è anche il luogo privilegiato dove si rende concreto il compito della Repubblica di “rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona”. Per questo le tre giornate promosse dalla Regione con Città della Scienza non sono solo un momento di confronto, ma uno spazio dove insieme proveremo a curare e rafforzare la nostra democrazia».

Tre giorni per la Scuola a Città della Scienza a Napoli

«La venticinquesima edizione della 3 Giorni con la Scuola pubblica rinnova il legame tra ricerca scientifica e mondo della scuola - dichiara Giovanni Covone, Presidente di Fondazione IDIS – Città della Scienza - di fronte alle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale e alle sfide della crisi climatica, la scuola pubblica ha un compito fondamentale: dare a tutti gli strumenti per comprendere il mondo e contribuire a cambiarlo. A Città della Scienza offriamo a docenti e studenti occasioni per sperimentare, confrontarsi con la ricerca e coltivare il pensiero critico. Vogliamo che i giovani imparino a fare domande, a valutare le informazioni e a immaginare il futuro, sentendosi capaci di costruirlo».