Conte: «A Napoli avevo la responsabilità di rendere felici i tifosi!» L'ex allenatore azzurro ha parlato del legame con Napoli in un'intervista a Cronache di Spogliatoio

«I due anni a Napoli sono stati bellissimi e molto intensi», Antonio Conte ha parlato del suo legame con la città e dell'esperienza vissuta all'ombra del Vesuvio in una lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. Tra i tanti temi toccati in questa chiacchierata, l'allenatore leccese ha parlato del mondo di vivere il calcio a Napoli e del suo impegno per rendere felici i tifosi.

«Napoli è una città splendida, passionale, che ti chiede molto perché vive di calcio. L'umore delle persone durante la settimana cambia in base al risultato della squadra. Sentivo una responsabilità enorme: rendere felice un popolo», ha dichiarato l'ex allenatore azzurro

Conte: «Mi sono integrato alla perfezione con i napoletani»

Antonio Conte ha parlato del valore di quanto conquistato in azzurro. «Negli ultimi quattro anni Napoli ha vinto due scudetti, dopo che per tantissimo tempo non aveva vinto il campionato, dai tempi di Maradona e di Ferlaino, quando c'erano grandi investimenti. Vincere due scudetti in quattro anni, per il Napoli, è qualcosa di straordinario, quasi miracoloso. Bisogna comprendere il valore di quello che è stato fatto».

«Mi sono integrato alla perfezione con i napoletani. Sono di Lecce, quindi non sono neanche troppo distante geograficamente e culturalmente, e mi sono ritrovato nel loro modo di pensare, di agire e di vivere. Per rendere felice quel popolo, per fare in modo che passasse una settimana serena dopo ogni partita, ho cercato in tutte le maniere le soluzioni necessarie. Volevo che fossero orgogliosi di essere rappresentati da me e dai calciatori».