"TIMELESS NAPOLI", 6 icone per raccontare l'anima della città all'Hotel Parker's Il Grand Hotel Parker’s celebra l’identità di Napoli attraverso l’arte e la memoria

Alcune storie attraversano le generazioni senza perdere la propria identità. Storie fatte di arte, musica, talento e memoria, capaci di raccontare l’anima di una città e di continuare a emozionare nel tempo. Nasce da questa visione «TIMELESS NAPOLI. From 1870 to 2027», il progetto culturale promosso dalla famiglia Avallone al Grand Hotel Parker’s, storica dimora dell’ospitalità napoletana dal 1870.

Un’iniziativa che rende omaggio a Napoli e alla sua straordinaria capacità di custodire le proprie radici, continuando a rinnovarsi e a dialogare con il mondo. Dal 26 novembre 2026 al 2 gennaio 2027, la monumentale Sala degli Specchi accoglierà la mostra tematica «1870 meets 2027», curata dal giornalista e saggista Michelangelo Iossa.

L'esposizione al Grand Hotel Parker’s di Napoli

Attraverso opere d’arte, documenti originali, oggetti da collezione e rare testimonianze, il percorso espositivo racconta sei personalità che hanno contribuito a rendere Napoli conosciuta e amata nel mondo: Enrico Caruso, Sophia Loren, Massimo Troisi, Pino Daniele, Diego Armando Maradona e Totò.

Sei protagonisti, sei storie diverse, un’unica capacità di attraversare il tempo e diventare parte della memoria collettiva.

L’inaugurazione si terrà giovedì 26 novembre alle ore 18.30, con un vernissage riservato agli invitati, ospitato dalla famiglia Avallone, alla presenza del Maestro Antonio Nocera e del curatore Michelangelo Iossa.

Sei icone per raccontare l’anima di Napoli

Il progetto prende forma grazie alla collaborazione con istituzioni culturali, archivi e collezioni private del territorio, tra cui la Casa Museo Enrico Caruso, il Museo di Napoli – Collezione Bonelli, Colonnese Editore e Libreria Antiquaria Colonnese, Inchiostro & Tempera di Claudio Lancellotti e le raccolte di Michelangelo Iossa e Roberto Giangrande.

Tra le testimonianze di maggiore rilievo spicca la chitarra «Louis Panormo» appartenuta a Pino Daniele, strumento legato alla storia artistica del cantautore, utilizzato per brani come «Anna verrà» e immortalato sulla copertina dell’album «Mascalzone Latino».

Accanto a essa, il pubblico potrà ammirare cimeli legati al mito di Enrico Caruso, dischi d’epoca, fotografie, autografi, stampe storiche, illustrazioni d’autore firmate dal Maestro Alessandro Capuano e una rara statuina raffigurante Totò, già appartenuta all’artista Lello Esposito e oggi parte della collezione della Libreria Antiquaria Colonnese.

Oggetti e testimonianze che restituiscono non soltanto il talento dei protagonisti, ma anche il loro legame con una città capace di trasformare la propria identità culturale in un linguaggio universale.

Antonio Nocera presenta «Mondi in Movimento»

Ad arricchire TIMELESS NAPOLI sarà la mostra personale del Maestro Antonio Nocera, «Mondi in Movimento». Attraverso un linguaggio visivo profondamente riconoscibile, Nocera esplora il rapporto tra identità, memoria e trasformazione, dando vita a un universo poetico in cui maschere, personaggi e territori diventano espressione di esperienze umane condivise.

Figure archetipiche come Pulcinella e Pinocchio attraversano il suo immaginario, costruendo un dialogo tra tradizione e contemporaneità, appartenenza e movimento. Le opere del Maestro introducono così una nuova prospettiva nel racconto di TIMELESS NAPOLI: quella di un’identità culturale che non rimane immobile nel tempo, ma continua a trasformarsi, incontrare altri mondi e generare nuove interpretazioni.

«Mondi in Movimento» mantiene il proprio titolo e la propria identità artistica, inserendosi nel progetto culturale promosso dalla famiglia Avallone come espressione del dialogo tra eredità e contemporaneità.

Una storia di famiglia, una storia di Napoli

Il Grand Hotel Parker’s custodisce dal 1870 una storia profondamente intrecciata con quella della città. Un’eredità che la famiglia Avallone continua a valorizzare attraverso una visione dell’ospitalità fondata sulla cultura, sulla continuità e sul senso di appartenenza.

Questa eredità assume un significato che va oltre la dimensione alberghiera: la volontà di trasmettere alle generazioni successive non soltanto un patrimonio, ma soprattutto valori, responsabilità e una relazione autentica con Napoli. Una visione oggi condivisa dai quattro membri della famiglia Avallone, uniti nell’impegno di custodire l’identità del Parker’s e accompagnarne l’evoluzione nel rispetto della sua storia.

«Per la nostra famiglia, il Grand Hotel Parker’s rappresenta molto più di un albergo. È una storia che attraversa le generazioni e una responsabilità che condividiamo, con la consapevolezza che ciò che abbiamo ricevuto deve essere custodito, valorizzato e trasmesso» - dichiara Giovanni Torre Avallone, Maître de Maison del Grand Hotel Parker’s - «Con TIMELESS NAPOLI abbiamo voluto rendere omaggio alla città di cui siamo parte, celebrando le persone che, attraverso la musica, l’arte, il cinema e lo sport, ne hanno reso unica l’identità nel mondo. Le storie di Caruso, Totò, Sophia Loren, Troisi, Pino Daniele e Maradona appartengono a generazioni diverse, ma continuano a emozionarci perché raccontano qualcosa di profondamente umano e universale».

«Le opere di Antonio Nocera aggiungono a questo percorso uno sguardo contemporaneo, ricordandoci che la cultura non è soltanto ciò che ereditiamo, ma anche ciò che scegliamo di costruire e trasmettere. Mentre Napoli si prepara ad accogliere l’America’s Cup del 2027, desideriamo contribuire a raccontarne il patrimonio culturale a chi arriverà da ogni parte del mondo. Crediamo che l’ospitalità non significhi soltanto accogliere le persone, ma anche condividere con loro la storia e l’identità del luogo che ci ospita. È questo il senso più profondo di TIMELESS NAPOLI e il valore che, come famiglia, desideriamo continuare a tramandare».

Un luogo di incontro tra ospitalità e cultura

Dal 27 novembre 2026 al 2 gennaio 2027, la mostra sarà aperta quotidianamente sia agli ospiti dell’albergo sia ai visitatori esterni.

Con TIMELESS NAPOLI, la famiglia Avallone rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, aprendo le porte della Sala degli Specchi a un’esperienza che unisce arte, storia e memoria.

Un’iniziativa che interpreta l’ospitalità come occasione di incontro e di scoperta, rafforzando il rapporto tra la storica dimora, Napoli e i suoi visitatori.