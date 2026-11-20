Sciopero generale a Napoli: in 25mila sfilano contro la manovra finanziaria Ricci: "Quando studenti e mondo del lavoro combattono insieme arrivano risposte vere"

Una marea di almeno venticinquemila persone ha attraversato questa mattina il centro di Napoli per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e per la parallela mobilitazione studentesca. Il corteo, partito alle 9 da piazza Mancini, ha percorso l'intero rettifilo di corso Umberto I per confluire infine in piazza Matteotti, dove si sono tenuti i comizi conclusivi, chiusi dall'intervento della segretaria generale della Fisac Cgil nazionale, Susy Esposito.

La giornata di protesta ha registrato una forte partecipazione non solo in piazza, ma anche nei luoghi di lavoro dell'area metropolitana partenopea e negli altri quattro capoluoghi campani. Lungo il tragitto, alle delegazioni sindacali e ai lavoratori si sono uniti studenti, pensionati e movimenti ambientalisti, dando vita a un corteo trasversale che ha paralizzato la circolazione lungo le arterie principali del centro.

Le ragioni della protestaAl centro della contestazione c'è la legge di Bilancio varata dal Governo, giudicata insufficiente sul fronte del potere d'acquisto, della sanità pubblica, dell'istruzione e della sicurezza sul lavoro. Dal corteo, il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha tracciato un bilancio politico della giornata, leggendo la massiccia affluenza come il segnale di un disagio profondo: «Il popolo ha risposto a una chiamata allo sciopero, ma è soprattutto un grido contro una finanziaria che dovrebbe far rialzare il Paese e invece lascia senza risposte il 75 per cento delle famiglie. Dovrebbe intervenire su salari, pensioni e sanità, ma non è così».

Ricci ha inoltre sottolineato il valore dell'alleanza generazionale vista sfilare tra piazza Mancini e piazza Matteotti: «Ci sono tanti giovani, studenti e pensionati ed è un dato significativo. Siamo disponibili ad aprire una fase di ascolto, perché ogni volta che mondo del lavoro e mondo studentesco in questo Paese hanno combattuto insieme, sono arrivate risposte vere».

Adesioni nei luoghi di lavoroParallelamente alla manifestazione di piazza, lo sciopero ha fatto registrare percentuali elevate di astensione dal lavoro in diversi comparti produttivi e nei servizi dell'hinterland napoletano. Nel settore metalmeccanico si sono toccate punte dell'80% alla Lear di Caivano e al Gruppo Sangiorgio di Acerra, e del 70% alla Dema di Somma Vesuviana. Stop totale (100%) alla Fiart Mare nella cantieristica e negli asili nido gestiti dalle cooperative, con punte del 90% nel calzaturiero (alla Melluso) e nelle strutture socio-assistenziali e riabilitative come l'Istituto Ursi e la RSA Toiano di Pozzuoli. Forte l'impatto anche nelle scuole del territorio, dove in numerosi istituti le lezioni non si sono svolte regolarmente.