Inchiesta Soresa, Casillo nega le tangenti, ma spuntano 30mila euro in casa L'interrogatorio di Casillo: i 30mila euro in casa e i regali ai Langella

Mentre a Palazzo Santa Lucia si ridisegnano gli equilibri della sanità, dai verbali dell'interrogatorio di garanzia di Tommaso Casillo - in carcere dal 10 novembre con l'accusa di corruzione - affiorano dettagli inediti. La mattina del blitz, davanti ai militari della Guardia di Finanza accompagnati dai cash-dog (i cani addestrati a fiutare le banconote), l’ex senatore ed ex sottosegretario ha giocato d’anticipo consegnando spontaneamente 30mila euro in contanti.

Nel corso dell'audizione davanti al gip Emilio Minio, Casillo si è lasciato sfuggire che il denaro fosse conservato "sotto vuoto", salvo poi essere immediatamente corretto dal suo legale, l'avvocato Mario Papa, che ha chiarito come si trattasse di banconote semplicemente riposte in una busta di cellophane per ripararle dall'umidità, frutto di rendite familiari, pensioni, contratti di locazione registrati e della vendita di un terreno ad Afragola.

Sul fronte delle accuse mosse dai pm Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano - che ipotizzano due tangenti da 20mila e 100mila euro incassate dagli imprenditori Mario e Marco Langella (ritenuti vicini al clan Veneruso) per pilotare l'appalto rifiuti a Somma Vesuviana e la gara sulle barelle ospedaliere - Casillo ha respinto ogni addebito: "Assolutamente no, non ho preso niente. Diverso il discorso se parliamo di attenzioni, di regali: mi regalava una bottiglia di vino, io gli regalavo cravatte, parmigiano."

L’ex presidente di Soresa ha ammesso di aver agito con "leggerezza e superficialità", riconoscendo che incontrare Marco Langella in un supermercato di Casoria attraverso la triangolazione del titolare Antonio Rea sia stato "inopportuno" e che, di fronte alle informazioni riservate sulle gare di cui l'imprenditore mostrava di disporre, "la valutazione che andava fatta era solo quella di annullare la gara". Casillo ha inoltre smentito categoricamente qualsiasi scambio di voti per la campagna elettorale della figlia alle ultime regionali: "Faccio politica da una vita, la cosa che non posso tollerare è il voto comprato".

La nuova governance e i nodi interni dell'azienda

Intanto sopo lo scandalo giudiziario che ha decapitato i vertici della sanità campana, la Regione Campania prova a voltare pagina. Con il decreto presidenziale numero 83, il governatore Roberto Fico ha ufficialmente azzerato il precedente assetto di So.Re.Sa. SpA, designando il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028. A guidare la fase di ricostruzione sarà Angelo Spirito, già presidente di sezione della Corte di Cassazione. Al suo fianco siederanno due docenti dell’Università Federico II di Napoli: Jonathan Franz Pratschke, professore di Sociologia dei processi economici e del lavoro, e Silvia Tuccillo, ordinaria di Diritto amministrativo e pubblico. Una svolta netta che punta a blindare le procedure d'appalto ma che apre immediatamente un nuovo fronte di polemica politica, mentre dalle carte dell'inchiesta emergono i retroscena dell'interrogatorio dell'ex presidente Tommaso Casillo.

Le nomine firmate da Fico arrivano a valle delle dimissioni dei consiglieri uscenti Tommaso Amabile e Assunta Tartaglione (estranei all'indagine), che avevano formalmente fatto decadere l'intero organo amministrativo. Contestualmente, i tre dirigenti e funzionari di Soresa indagati nella stessa inchiesta, Virgilio Barbati, Raffaele Scognamiglio e Massimo Sibilio, sono stati rimossi dai rispettivi incarichi operativi.

La missione affidata al trio Spirito-Pratschke-Tuccillo va però ben oltre la gestione ordinaria delle gare milionarie. Il nuovo Cda dovrà fare luce su diverse zone d'ombra interne alla società.

Il caso delle assunzioni "casoriane". Sotto la lente finiscono i concorsi pubblici banditi dal 2022 in poi (anno dell'insediamento di Casillo su indicazione dell'ex governatore Vincenzo De Luca), che avrebbero portato all'ingresso di un numero anomalo di dipendenti originari proprio di Casoria, feudo politico dell'ex presidente, oltre a consulenze fiscali affidate a figure a lui vicine.

I costi di gestione: Il governatore Fico ha ribadito la necessità di tagliare le spese per il personale dirigenziale e di rivedere i contratti di locazione della sede al Centro Direzionale di Napoli, al centro di interrogazioni sui presunti legami tra nuove assunzioni e società proprietarie degli immobili.

Scoppia la polemica politica: l'attacco di Forza Italia

La scelta di Palazzo Santa Lucia non basta però a placare le opposizioni. Il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha attaccato frontalmente la composizione del nuovo vertice, definendo il Cda "un cimitero degli elefanti" e contestando la reale discontinuità proclamata dalla Giunta. Nel mirino degli azzurri è finita in particolare la designazione della professoressa Silvia Tuccillo che in veste di avvocato aveva difeso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi davanti alla Corte dei conti (vicenda chiusa con patteggiamento) ed è sorella di Gemma Tuccillo, già consulente a titolo onorifico di Fico, oltre al recupero di Jonathan Pratschke, la cui candidatura alla guida di Agenas era stata precedentemente bloccata in Conferenza Stato-Regioni. "La classe dirigente selezionata da Fico non è all'altezza delle sfide e i meccanismi con cui viene individuata sono oscuri", ha concluso Martusciello, promettendo battaglia in Consiglio regionale.