Napoli, 4000mq per i libri: apre la Casa della Lettura di San Domenico Maggiore 4.000 metri quadrati dedicati ai libri e alla cultura nel cuore storico di Napoli

Nel cuore del centro storico ha aperto uno spazio di 4000 metri quadrati dedicato ai libri e alla cultura. Ha aperto al pubblico oggi la Casa della Lettura, presso il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore: una biblioteca pubblica di nuova concezione, pensata non soltanto come luogo di studio e consultazione, ma come spazio di incontro, partecipazione e produzione culturale.

«Grazie ad un imponente intervento di riqualificazione, la Casa della Lettura torna a disposizione della città nella sua veste originaria, uno spazio aperto e condiviso, dedicato alla cultura e alle occasioni di confronto», ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

La Casa della Lettura nel cuore del centro di Napoli

Il progetto è promosso e realizzato dal Comune di Napoli e sostenuto dalla Regione Campania attraverso le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Campania 2014–2020. Il simbolico taglio del nastro si è tenuto oggi - giovedì 19 novembre - alla presenza del Sindaco, dell'assessore alla Cultura della Regione Campania Onofrio Cutaia, del rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Andrea Mazzucchi e del coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo.

Presente anche lo scrittore Roberto Saviano che ha inaugurato lo spazio con un intervento dedicato al valore sociale del libro e della lettura.

Il Sindaco Manfredi ha ricordato il patrimonio che è stato recuperato con questo intervento. «Un luogo utile per le giovani generazioni in tempi di iperconnessione tecnologica. Dimostriamo concretamente come l'Amministrazione comunale ha lavorato per il recupero del nostro patrimonio storico e culturale, valorizzandolo come strumento di crescita, inclusione e condivisione».

Ass. Cutaia: «Un progetto da estendere alle altre province»

«Oggi inauguriamo la Casa della Lettura, un progetto importante perché unisce due dimensioni fondamentali: il valore dei libri e la restituzione di uno spazio alla collettività. La lettura è per sua natura un atto intimo, un’attività introspettiva, un gesto solitario. Ma quando avviene in uno spazio pubblico, si trasforma in occasione viva di confronto, scambio e crescita comune, in un'azione partecipata, condivisa e contagiosa», ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania.

«Per questo la Regione Campania, che ha sostenuto con convinzione questo progetto ideato dal Comune di Napoli, intende estendere questo contagio anche alle altre province della Regione, prendendo a modello il lavoro di rigenerazione e valorizzazione avviato nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore».