Infortunio Meret, c'è la frattura: si prevede lungo stop per il portiere azzurro Frattura della quinta vertebra lombare per il portiere del Napoli: previsto lungo stop

Grave infortunio per Alex Meret. Ancora assenze in casa Napoli, ancora infortuni per la squadra di Massimiliano Allegri. Per la sfida contro il Torino il tecnico livornese recupera David Neres, Leonardo Spinazzola e Costantino Favasuli, ma perde l'estremo difensore italiano. La SSC Napoli, infatti, rende noto che il portiere azzurro ha subito in allenamento un trauma che ha portato alla frattura di una vertebra.

La comunicazione del club è arrivata quest'oggi - 19 novembre - nel report dell'allenamento. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma si prevedono tempistiche piuttosto lunghe.

Stop per Alex Meret: frattura vertebrale per il portiere

Di seguito quanto reso noto dalla SSC Napoli:

Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Secondo le prime indiscrezioni, il calciatore potrebbe non essere disponibile per circa due mesi.