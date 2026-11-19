Elezioni Camera di Commercio: perquisizioni della Finanza, 7 indagati L'ipotesi accusatoria: esito concordato, alcune imprese sarebbero state iscritte a loro insaputa

Il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, e il vicepresidente Antonino Della Notte sono tra i destinatari di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Napoli (pm Sica, procuratore aggiunto Loreto). Nel provvedimento si ipotizzano i reati di falso, peculato e corruzione, che per gli inquirenti sarebbero stati commessi durante le elezioni per il nuovo presidente, lo scorso aprile. Gli indagati sono in tutto sette. Questa mattina i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Napoli stanno eseguendo perquisizioni anche nella sede della Camera di commercio.

L'IPOTESI: ESITO DELLE ELEZIONI CONCORDATO

Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero concordato l'esito del rinnovo del consiglio della Camera di commercio di aprile, che si è concluso con una netta affermazione dell'alleanza tra Aicast, Assimprese e Casartigiani. Lo avrebbero fatto versando quote per quasi due milioni di euro all'insaputa delle aziende, che sarebbero diventate soci, senza saperlo, dell'Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, che sosteneva Fiola nella corsa alla presidenza.

I NOMI DEGLI INDAGATI

Oltre a Fiola, eletto al vertice della Camera di commercio, e al vicepresidente Della Notte, rappresentante di Aicast Imprese nazionale, risultano tra i destinatari delle perquisizioni della Guardia di Finanza gli altri indagati:

Ilaria Desiderio, segretaria generale della Camera di commercio e responsabile unico del procedimento per il rinnovo del consiglio.

Liliana Langella, rappresentante di Aicast.

Ciro Cortese, rappresentante di Assimprese.

Giuseppe Bonavolontà, legale rappresentante di Aicast.

Anna Teresa Quintiliano, dipendente del Centro di assistenza tecnica dell'Aicast.

LA RAPPRESENTATIVITÀ GONFIATA

Per i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria e per la Procura, Fiola avrebbe certificato, attraverso versamenti di quote associative effettuati all'insaputa delle imprese, un livello di rappresentatività fittiziamente gonfiato per l'Aicast. Alle elezioni di aprile l'associazione ha ottenuto 19 seggi su 22.

I NUMERI EMERSI DALLE INDAGINI

Gli investigatori hanno concentrato l'attenzione sui versamenti per quasi 2 milioni di euro. Secondo quanto emerso, delle oltre 11mila imprese che risultavano a favore dell'Aicast, soltanto 1.100 erano realmente iscritte.