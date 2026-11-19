IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quelli che restano Ma sembra esigua la schiera di quelli che probabilmente resteranno dopo gennaio nel Napoli calcio

Dopo il pizzino dal titolo "quelli che se ne vanno" di qualche giorno fa, a causa della sempre maggiore adesione alla lista di calciatori azzurri in uscita, ma per ora regolarmente inclusi nell'organico della squadra e con puntualità pagati dalla SSC Napoli, ho deciso di ribaltare la prospettiva e occuparmi solo della esigua schiera di quelli che probabilmente resteranno dopo gennaio. Se la memoria non mi inganna rimarrebbero in città Di Lorenzo, Rrahmani, Gilmour, Vergara (salvo proposte irrinunciabili), Alisson (forse), Politano e Hojlund. Al gruppo squadra si aggregherebbe - e fino al 2032 - Giovanni Manna. Costi quel che costi.