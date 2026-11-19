Volley, Molinari Napoli in campo sabato al PalaVesuvio: parla mister Alminni FacileRent Molinari Napoli affronta sabato 21 novembre dalle ore 17:30 il Cerignola

Una passione che nasce e cresce dalle categorie giovanili come giocatore fino ad arrivare in Serie C: mister Ciro Alminni – oggi primo allenatore della FacileRent Molinari Napoli in B2 – ha costruito il proprio percorso professionale spinto dall’amore per questo sport. «Ad un certo punto mi sono reso conto di aver raggiunto il massimo a cui potevo ambire come giocatore e quindi ho provato con un’altra strada, passando in panchina», racconta il coach.

«Ho intrapreso un percorso di studi universitario in Scienze Motorie che mi ha aiutato trasformare la mia passione nel mio lavoro: credo che questo sia il meglio che ognuno di noi può sperare di raggiungere».

Conoscenze tecniche e qualità umane: il mix perfetto

«Oltre alle conoscenze tecniche, che richiedono un profondo studio, ci devono essere qualità umane: bisogna capire le persone prima che gli atleti», continua l’allenatore della Molinari. La vera sfida è la gestione della squadra – oltre che del singolo giocatore. «È l’aspetto più complesso, secondo me. Bisogna saper equilibrare le componenti caratteriali di ogni atleta: non è semplice, soprattutto quando una squadra punta ad un obiettivo. Avere un rapporto umano, prima che tecnico, ti aiuta a fare uno step in più».

L’impegno in palestra è una caratteristica che mister Ciro Alminni ricerca come prima cosa nei suoi atleti. «La cosa più importante da trasmettere ad una squadra, secondo me, è la cultura del sacrificio e del lavoro. Siamo tutti qui perché abbiamo scelto di esserci, di trasformare questo sport in una professione: per questo in palestra bisogna sempre dare il massimo».

Squadra e staff tecnico alla FacileRent Molinari Napoli

Il roster della Serie B2 della Molinari Napoli si compone di atlete che erano già presenti lo scorso anno nella rosa che ha ottenuto la promozione dalla C ed altri acquisti mirati. «Fare mercato per una squadra neopromossa non è assolutamente semplice, però crediamo di essere riusciti a trovare i tasselli di cui avevamo bisogno per costruire qualcosa che possa portare risultati importanti nel lungo periodo», ha dichiarato Ciro Alminni.

Nel lavoro che viene svolto quotidianamente in palestra, l’allenatore è affiancato dal suo staff tecnico, composto da Mariano Pirrò, secondo allenatore, Simone Fioretti, preparatore atletico e Chiara Lubrano, massaggiatrice e fisioterapista. «Sono del parere che la cosa più importante sia avere uno staff tecnico competente e che sposi i miei stessi valori. Valori umani e conoscenze tecniche devono andare di pari passo».

Il prossimo appuntamento al PalaVesuvio con la Serie B2

Per la sesta giornata del Girone I della Serie B2 femminile Fipav, la FacileRent Molinari Napoli accoglierà tra le mura del PalaVesuvio la Enzo FLV Cerignola FG. La partita si disputerà sabato 21 novembre a partire dalle ore 17:30 presso la Palestra C dell’impianto sportivo di Via Argine.