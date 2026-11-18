"C'è una bomba a scuola": individuato Andropov, ma non è l'autore delle mail Anche la Procura di Napoli indaga dopo i finti allarmi che hanno fatto evacuare migliaia di studenti

"È uno scambio di identità". Lo ha detto al Tg1 l'uomo residente a Phoenix, in Arizona, identificato dalla polizia postale in relazione all'invio massivo di messaggi minatori. L'uomo, che online usava uno pseudonimo per ragioni di sicurezza personale, nega ogni coinvolgimento e chiede che il suo nome non venga reso pubblico. Si tratta dell'ormai famigerato "Andropov" che nei giorni scorsi aveva firmato la mail che ha portato a migliaia di evacuazioni in tutta Italia, tra cui in Campania.

LA SMENTITA DELL'FBI

A escludere qualsiasi suo coinvolgimento nell'invio dei messaggi è stata l'Fbi. A individuarlo era stata la polizia postale, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) e con le autorità statunitensi.

"LA PERSONA SBAGLIATA": IL RACCONTO DELL'UOMO

Secondo la sua versione, il nickname che usa è scritto in modo diverso da quello collegato ai messaggi, ma cercandolo su Instagram il suo è il primo profilo che compare. "Sono tornato dal lavoro e due italiani mi chiedevano su Ig ma cosa hai fatto? E gli ho risposto hai contattato la persona sbagliata. Poi altri italiani mi hanno scritto", ha raccontato.

L'uomo ha spiegato di aver temuto che la vicenda potesse diventare un problema, perché viaggia spesso in Europa. Per questo ha contattato l'ambasciata, il consolato e la polizia di Roma e di Napoli, città da cui gli scrivevano molti studenti.

"NON HO NIENTE A CHE FARE CON QUESTA STORIA"

L'uomo ha spiegato di usare quel nickname da quando aveva 13 anni, per sicurezza informatica e per la privacy online. "Non voglio che il mio nome venga reso pubblico. Non ho niente a che fare con questa storia", ha dichiarato. "Amo l'Italia e mi dispiace per quello che è successo. Forse dietro c'è un'organizzazione, non lo so, ma io con loro non ho nulla a che fare."

Sulla vicenda anche la Procura partenopea ha aperto un fascicolo, con l'obiettivo di provare a risalire alla reale identità del mittente.