Città della Scienza, l'evento all'insegna dell'esplorazione del Sistema Solare Il 27 novembre dalle 20 una serata a Città della Scienza per scoprire il Sistema Solare

Venerdì 27 novembre 2026, sotto la cupola del Planetario di Città della Scienza, torna Appuntamento in Via Lattea con una nuova serata dal titolo “Esplorazione del Sistema Solare”.

Un invito a lasciarsi sorprendere dal nostro vicinato cosmico partendo da una domanda affascinante: dove si nasconde l’acqua attorno a noi? Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta dell’elemento chiave della vita, tra riserve celate oggi in luoghi inaspettati, tracce di un passato remoto e scenari possibili per il futuro.

Appuntamento in Via Lattea a Città della Scienza

Non è solo un concerto, non è solo una proiezione. È un tuffo nel cuore dell’universo per varcare i confini dell'ignoto. Grazie a una sonorizzazione avvolgente e al recente upgrade tecnologico del Planetario — che regala una resa visiva ancora più nitida, fluida e a 360° — gli spettatori perderanno il senso dello spazio e del tempo in un viaggio mozzafiato tra pianeti e satelliti.

Tre i momenti che scandiranno la serata. Si comincia alle 20:00 con l’accoglienza nel Museo Corporea, tra dj set e aperitivo di benvenuto, per entrare subito nell’atmosfera dell’evento. A seguire ci si sposterà nel Planetario per lo spettacolo dal vivo: le sonorizzazioni jazz del maestro Marco Corcione dialogheranno in diretta con il racconto dell’astrofisico Massimo Dall’Ora dell’INAF di Capodimonte.

Gran finale all’aperto (condizioni meteo permettendo) con l’osservazione diretta ai telescopi di pianeti e corpi celesti insieme all’Unione Astrofili Napoletani.