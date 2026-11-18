Conte e la Juve: "Ho lasciato qualcosa lì: il cerchio prima o poi si chiuderà" "Avrei potuto tornarci quando presero Thiago Motta, poi andai al Napoli"

Il Napoli è stato, di fatto, una sliding door della storia recente della Juventus. A raccontarlo senza filtri è stato proprio Antonio Conte che, libero dopo aver chiuso il suo intenso biennio sulla panchina azzurra — arricchito dalla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana — ripercorre le tappe della sua carriera in un'intervista a "Cronache di Spogliatoio" in uscita integrale venerdì.

Nelle anticipazioni diffuse oggi, il tecnico salentino ricostruisce il filo invisibile che per anni ha legato il suo destino a quello della Vecchia Signora, svelando come il suo approdo all'ombra del Vesuvio nell'estate del 2024 sia nato proprio da un mancato incastro con Torino.

Il retroscena del 2024: il bivio tra Torino e Fuorigrotta

Per i tifosi del Napoli, le parole di Conte hanno il sapore della conferma di un intreccio di mercato che all'epoca infiammò l'estate azzurra. Il 57enne allenatore spiega infatti come, prima di accettare la corte di Aurelio De Laurentiis e aprire il ciclo vincente al Maradona, la sua strada fosse tornata a incrociare quella bianconera:

«Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire — ha raccontato Conte — Ed è difficile perché devono succedere due situazioni: io devo essere libero e la Juve deve cercare un allenatore. Ci sono state due situazioni: quando la Juve decise di prendere Sarri, io ero libero e infatti dopo andai all'Inter, e poi una seconda quando arrivò Giuntoli e decise di prendere Thiago Motta e io andai a Napoli».

Un incrocio che ha finito per fare le fortune del club partenopeo: la scelta dell'ex direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli di puntare su Motta spalancò infatti le porte del Maradona a Conte, regalando a Napoli due stagioni da protagonista assoluto e nuovi trofei in bacheca.

La "schiena dritta" e il no al 2009: il carattere che ha conquistato il Maradona

Nel suo racconto emerge anche tutta l'intransigenza tattica e caratteriale che i napoletani hanno imparato a conoscere da vicino negli ultimi due anni. Conte ricorda infatti un episodio risalente al 2009, dopo l'esperienza a Bari, quando fu a un passo dalla panchina juventina prima del definitivo arrivo nel 2011:

«Sapevano che avrei fatto il 4-2-4, c'erano Amauri, Iaquinta, Trezeguet, Del Piero, dissi che semmai servivano degli esterni. Poi presero Diego dal Werder Brema. Dissi che lo avrei messo a fianco della punta. E loro: 'Sì, ma lui vuole giocare col 4-3-1-2'. E a quel punto, siccome sono una persona dalla schiena dritta, che non scende a compromessi, forte delle mie idee, delle mie convinzioni, risposi: 'Se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare, non sono io l'allenatore giusto per voi'».

Il futuro: l'apertura al ritorno in bianconero

Oggi, archiviata l'avventura partenopea e in attesa della prossima sfida professionale, Conte non nasconde quale sia il desiderio per il futuro, lasciando aperta una porta che a Napoli — vista la storica rivalità sportiva con i bianconeri — farà inevitabilmente discutere. Nonostante i successi raccolti in azzurro, il richiamo della casa madre resta fortissimo:

«Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere — ha ammesso il tecnico — So di aver lasciato qualcosa e so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juve».