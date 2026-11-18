Centro Sportivo Napoli, c’è la firma! L’annuncio del club: «Avanti tutta» «Sottoscritti i contratti preliminari», l'annuncio del Napoli sul sito ufficiale

«Fatto! Avanti tutta!!», questo il tweet del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo aver sottoscritto dinanzi al Notaio, Francesco Coppa di Napoli, i contratti preliminari di acquisto dei terreni per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano. «Oggi è un nuovo inizio: abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni», ha dichiarato il presidente alla stampa.

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Centro Sportivo a Qualiano: sottoscritti i contratti

Di seguito quanto pubblicato sul sito ufficiale della SSC Napoli:

SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano. La società ringrazia per il supporto e l'assistenza l'Avv. Arturo Testa, il Prof. Arch. Bruno Discepolo, nonché il Sindaco di Qualiano, Dott. Raffaele De Leonardis, per aver creduto pervicacemente nella realizzazione del progetto, quale occasione di sviluppo territoriale. Forza Napoli Sempre.