Rogo Sannazaro, nove mesi dopo nasce il comitato "Il cratere di Chiaia" I residenti: "Ad oggi non abbiamo interlocutori a cui rivolgere domande"

A nove mesi esatti dal devastante incendio che il 17 febbraio scorso ha distrutto il Teatro Sannazaro, per chi vive e lavora attorno all'area colpita il tempo sembra essersi fermato. È da questa condizione di stallo che nasce il Comitato civico "Il Cratere di Chiaia", presentato questa mattina nella Saletta Rossa dello Spazio Guida con un obiettivo chiaro: riportare al centro del dibattito pubblico le persone che convivono quotidianamente con le conseguenze del rogo e ottenere l'apertura di un tavolo istituzionale permanente.

La denuncia: «Dopo le promesse, solo silenzio»

Secondo i promotori dell'iniziativa, terminata l'emergenza e spenti i riflettori della prima ora, sui palazzi che affacciano sulle macerie è calato il silenzio. «Dopo le visite e le promesse dei primi giorni, siamo diventati invisibili. Ad oggi non abbiamo un interlocutore stabile al quale rivolgere le nostre domande e dal quale ricevere risposte chiare», ha denunciato Benedetta Bovolin, presidente del Comitato, spiegando come l'associazione sia nata proprio per dare una voce unitaria a residenti, famiglie ed esercenti lasciati soli ad affrontare una quotidianità sospesa.

Il bilancio delle inagibilità e le immagini inedite

Durante l'incontro, l'architetto Massimo Colombo, vicepresidente del Comitato, ha mostrato fotografie e video inediti dello stato attuale dell'area per testimoniare ciò che dalla strada non è percepibile. Un racconto visivo accompagnato dal censimento dei danni ancora aperti sugli edifici circostanti:

14 persone non hanno ancora potuto fare rientro nelle proprie case dal giorno dell'incendio;

2 appartamenti risultano completamente inagibili (tra cui la canonica);

6 appartamenti sono parzialmente inagibili, con divieto di accesso a tutti gli ambienti affacciati sul teatro;

1 ufficio completamente inagibile;

2 attività ricettive ancora ferme in attesa della messa in sicurezza.

«Dietro questi numeri ci sono case che non possono essere vissute pienamente, attività ferme e persone che non sanno quando potranno tornare alla normalità», ha sottolineato Colombo.

Le richieste alle istituzioni

Al di là dell'emergenza abitativa ed economica, a preoccupare il quartiere sono le condizioni igienico-sanitarie dell'area e le incognite legate ai futuri cantieri. I residenti chiedono verifiche trasparenti sulla salubrità dell'aria e dell'ambiente circostante, oltre a garanzie sulle modalità di rimozione delle macerie e sul loro impatto sugli edifici limitrofi.

La proposta conclusiva è l'istituzione immediata di una sede di confronto ufficiale tra autorità, enti competenti e una delegazione del Comitato. «Vogliamo conoscere gli interventi previsti, i tempi e le conseguenze per le nostre abitazioni – ha concluso Bovolin –. Le decisioni sul futuro di quest'area riguardano direttamente le nostre vite: chiediamo di poter contribuire, essere ascoltati e ricevere risposte».