De Laurentiis sul centro sportivo: «Oggi è un nuovo inizio!» De Laurentiis ha parlato alla stampa prima di entrare dal notaio per l'acquisto dei terreni

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è in procinto di firmare l'atto di compravendita per due terreni a Qualiano dove sorgerà il nuovo centro sportivo del club azzurro. L'appuntamento presso lo studio notarile in Via dei Mille a Chiaia era fissato per quest'oggi alle ore 12:00. All'ingresso presso l'ufficio, il patron della SSC Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

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De Laurentiis: «Il Napoli ha sempre avuto una casa!»

L'inizio di una nuova fase per il Napoli: così ha restituito il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, l'importanza della giornata di oggi alla stampa presente sul posto. Di seguito le parole del presidente della SSC Napoli:

«Il Napoli ha sempre avuto una sua casa: l'aveva a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se io l'avessi preso in Serie A, allora avreste ragione. Ma voi avete visto dove si allenava Maradona? Oggi è un nuovo inizio: abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni».