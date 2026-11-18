Asl e coop, via i manager indagati: Spinosa e Tronca ai vertici Svolta trasparenza, sospeso il dg Russo, l’ex prefetto Tronca al vertice del Cus

Scatta la linea del rigore dopo il terremoto giudiziario che ha investito gli appalti della sanità campana e il sistema delle cooperative. A poche ore dagli interrogatori preventivi davanti al giudice per le indagini preliminari di Napoli, Emilio Minio, arrivano i primi pesanti provvedimenti amministrativi da Roma e da Palazzo Santa Lucia: il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha sospeso in via cautelare il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, mentre il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha revocato l’incarico a Dario Vicedomini, nominando al suo posto l’ex prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca.

L'interrogatorio di Giuseppe Russo e le accuse della Procura

Al centro del filone sanitario dell'inchiesta condotta dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano, con le indagini affidate al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, c’è l’ipotesi di corruzione impropria contestata a Giuseppe Russo, per il quale la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari.

Sotto la lente degli inquirenti è finito un incontro del 10 marzo 2023 tra il manager e gli imprenditori Mario e Marco Langella (attualmente in carcere). Secondo l'accusa, i due imprenditori avrebbero chiesto al direttore generale di intercedere presso tre strutture sanitarie private per favorire l’affidamento di alcuni servizi alle loro aziende. In cambio, Russo avrebbe domandato di dirottare gli esami clinici dei dipendenti verso il laboratorio di Mauro Beneduce, anch'egli destinatario di un invito a comparire per l'interrogatorio preventivo.

Uscendo dall’aula dopo il faccia a faccia con il gip, Russo ha respinto ogni addebito, giustificando anche la scelta di lasciare i telefoni cellulari in un'altra stanza prima di iniziare quella conversazione: «Ormai si vive nell’incubo perenne di essere intercettati e ogni parola rischia di essere equivocata. Ma in quel colloquio non c’è alcun accordo illecito». La difesa del manager ha inoltre depositato una memoria con indagini difensive volte a dimostrare che le società dei Langella non hanno mai operato per quelle tre cliniche private, strutture che peraltro non rientrano nel perimetro territoriale dell'Asl Napoli 3 Sud.

La mossa di Fico: Tiziana Spinosa commissario all'Asl Napoli 3

Nonostante la linea difensiva, la Regione Campania ha scelto di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza un'azienda sanitaria che serve un bacino d'utenza di quasi un milione di cittadini. Con una delibera approvata in serata, il governatore Roberto Fico ha disposto la sospensione cautelare di Russo, affidando temporaneamente la gestione dell’Asl Napoli 3 Sud a Tiziana Spinosa (foto).

Manager di lungo corso (candidata non eletta nel 2015 nella lista "De Luca"), Spinosa manterrà ad interim anche la guida dell'Asl di Benevento, incarico ricoperto dall'agosto 2025, e sarà affiancata a Castellammare di Stabia da un sub-commissario amministrativo.

«Il provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria, adottato in autonomia rispetto alle valutazioni dell’autorità giudiziaria e unicamente a tutela dell’interesse pubblico per assicurare continuità ai servizi sanitari», hanno precisato da Palazzo Santa Lucia. Una decisione accolta con perplessità dal legale di Russo, l'avvocato Raffaele Miele: «Motivi di garanzia e di prudenza avrebbero suggerito di aspettare almeno la valutazione del giudice».

Resta ora aperto il dossier Soresa, la centrale regionale per gli acquisti sanitari decapitata dall'arresto dell'ex presidente Tommaso Casillo. Fico ha già annunciato in Consiglio regionale l'intenzione di azzerare il Consiglio di amministrazione, attualmente retto dal membro più anziano Tommaso Amabile insieme alla presidente del Pd napoletano Susy Tartaglione, entrambi estranei all'inchiesta, per segnare una netta discontinuità rispetto alle nomine effettuate sul finire della precedente consiliatura.

Svolta al Cus: revocato Vicedomini, arriva il prefetto Tronca

Sul fronte parallelo dell'inchiesta, che lambisce la gestione delle cooperative di disoccupati ed ex detenuti dell'area napoletana, il ministro Adolfo Urso ha firmato il decreto di revoca nei confronti del commissario coordinatore del Centro Unico di Servizi (Cus), il commercialista Dario Vicedomini.

Vicedomini (difeso dall'avvocato Salvatore Pane) è indagato per corruzione insieme all'ex deputata del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo (assistita dall'avvocato Antonio De Martino) e al compagno di quest'ultima, Alessandro Martino. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli, la nomina di Vicedomini alla guida del Cus nella precedente legislatura sarebbe stata caldeggiata al Ministero da Manzo in cambio della successiva assunzione di Martino presso lo stesso ente nel 2022. Dalle carte dell'inchiesta emergono inoltre sospetti sull'uso di fondi delle cooperative per finanziare campagne elettorali e su presunte firme false per la presentazione di liste alle elezioni regionali.

Nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, il Mimit ha scelto un profilo di alto profilo istituzionale per garantire la trasparenza dell'ente: Francesco Paolo Tronca. Già prefetto di Milano, coordinatore della sicurezza per Expo 2015 ed ex commissario straordinario di Roma Capitale, Tronca avrà il compito di blindare la gestione commissariale. «La scelta del prefetto Tronca, figura di comprovata esperienza e autorevolezza - ha dichiarato il ministro Urso - consentirà di affrontare con il necessario rigore questa delicata fase e rafforzare l’affidabilità dell'attività di coordinamento».