De Bruyne, rientro posticipato a Castel Volturno per il belga: il motivo Un giorno di riposo in più per Kevin De Bruyne rispetto agli altri nazionali: il motivo

Il nome di Kevin De Bruyne è al centro di numerose voci di mercato nelle ultime settimane. Non è esclusa, infatti, secondo gli esperti di calciomercato, una sua partenza prematura rispetto alla cessazione del contratto già a gennaio. Il belga nel mentre, anche durante questa sosta, è stato protagonista con la maglia del Belgio nelle due partite disputate in Nations League.

Un gol ed un assist per il centrocampista del Napoli nelle sfide contro la Turchia e contro l'Italia, entrambe vinte dalla Nazionale belga. 69 minuti nella prima partita ed 87 nella seconda: De Bruyne è al centro del progetto tecnico-tattico del Belgio, nonostante i 35 anni sulla carta d'identità.

De Bruyne non rientra subito a Castel Volturno: il motivo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, Kevin De Bruyne non sarebbe ancora rientrato a Castel Volturno per una decisione dell'allenatore. Massimiliano Allegri avrebbe infatti concesso al centrocampista belga un giorno supplementare di riposo dopo il minutaggio accumulato nelle due partite di Nazionale.

De Bruyne avrebbe quindi avuto il permesso di trascorrere delle ore ulteriori con la propria famiglia, prima di rientrare ad allenarsi presso il centro sportivo della SSC Napoli. Una scelta, secondo il quotidiano, che punta alla gestione delle energie del calciatore, considerati i prossimi impegni tra Serie A e Champions League.