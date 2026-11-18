IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La stessa maglia Ha questo di bello una squadra in crisi: chiunque può dire la sua fesseria senza temere di essere smentito

Ha questo di bello una squadra in crisi: chiunque può dire la sua fesseria senza temere di essere smentito. Per la vincente è tutto più difficile. Bisogna coniugare il verbo più immaginifico e racimolare il superlativo a cui nessuno aveva ancora pensato. Così il Napoli subisce una vivisezione da far invidia a Claude Bernard, rigorosa e quotidiana, per scoprire come, dove e quando gli azzurri hanno avviato il loro irreversibile processo di fallimento e di dissoluzione, che si guardi al campionato o alle coppe. Non essendoci alcuno che concordi col vicino, meglio prendersela con quello lontano, anche se indossa la stessa maglia.