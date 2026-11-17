Conservatorio San Pietro a Majella: lo stato di salute della canzone napoletana L'iniziativa, ideata e organizzata dall'Associazione Canoneinverso

Dopo il successo del primo appuntamento, il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli torna a ospitare mercoledì 18 novembre prossimo, alle ore 17.00 il secondo incontro-dibattito dedicato allo “Stato di salute della Canzone…napoletana”.

L'iniziativa, ideata e organizzata dall'Associazione Canoneinverso, prosegue il percorso con una serie di incontri mensili nella Sala Martucci del Conservatorio di Napoli.

A questo secondo appuntamento partecipano:

M° Gaetano Panariello, Direttore del Conservatorio di Napoli

Antonio Parlati, Direttore del Centro di Produzione della Rai di Napoli

Antonio Marciano, Presidente Fondazione Campania Welfare

Daniela Del Monaco, Docente Conservatorio San Pietro a Majella

Antonio Grande, Docente Conservatorio San Pietro a Majella

Lino Vairetti, musicista

Luigi Carbone, Presidente Commissione Cultura del Comune di Napoli

Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo

A guidare e moderare il dibattito sarà Gino Aveta, autore e regista.

Il pomeriggio offrirà al pubblico una nuova tappa di questo viaggio emozionante tra le radici, le evoluzioni stilistiche e le prospettive contemporanee della musica e della canzone napoletana, repertorio unico al mondo, capace di dialogare costantemente con la cultura internazionale.

Questi i due snodi principali del dibattito:

1. Lo stato di salute della musica oggi

Formazione e nuove generazioni: Il ruolo dei Conservatori nell'educare all'ascolto critico e alla qualità tecnica in un'epoca dominata dal consumo veloce e dallo streaming.

Crisi o trasformazione: Come sta cambiando il mercato musicale e quali spazi reali esistono oggi per la musica e per la ricerca artistica.

2. Il ponte tra alta formazione e tradizione

Valorizzazione del patrimonio: Il peso storico di una scuola come quella di San Pietro a Majella e il suo dialogo con le espressioni musicali popolari.

Contaminazione dei linguaggi: Il confine sempre più sottile tra musica classica, jazz, pop e canzone d'autore nei percorsi accademici.

La prestigiosa cornice del Conservatorio di San Pietro a Majella, tempio storico della scuola musicale napoletana, si conferma il luogo ideale per valorizzare il lavoro di ricerca, tutela e diffusione portato avanti dall'istituzione accademica in sinergia con l'Associazione Canoneinverso. Nuovi dialoghi per la memoria e il futuro della musica.