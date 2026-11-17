Angelo Iannelli: Pulcinella, resilienza e sicurezza stradale Un grande incontro di cultura, spettacolo e impegno sociale nel cuore di Napoli

Domani mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 17:30, nella prestigiosa cornice del Gran Caffè Gambrinus di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Il sorriso sotto la maschera”, edito da Albatros, scritto da Angelo Iannelli, Ambasciatore del Sorriso, interprete della maschera di Pulcinella, attore, scrittore e giornalista.

Un evento di grande valore culturale e sociale che metterà al centro tre temi fondamentali: la resilienza, la sicurezza stradale e la figura di Pulcinella, simbolo universale dell'identità napoletana, capace di trasmettere attraverso il sorriso messaggi di speranza, solidarietà e consapevolezza.

L'incontro sarà impreziosito dalla partecipazione di autorevoli esponenti del mondo dell'imprenditoria, del giornalismo, dello spettacolo, dello sport, dell'arte e della cultura.

Tra gli ospiti:

Massimiliano Rosati, imprenditore del Gran Caffè Gambrinus, Edda Cioffi, presentatrice e conduttrice televisiva, Gianfranco Coppola, giornalista Rai, Mimmo Falco, vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, Emanuela Gambardella, giornalista, Domenico Scafoglio, antropologo e studioso di Pulcinella, Domenico Sepe, scultore.

Hanno inoltre confermato la loro presenza Angelo Di Gennaro, Francesco Melidoni, Lucia Cassini, Antoine, Rocco Di Maio, Matthew Lamberti e numerosi altri esponenti del mondo culturale e dello spettacolo.

La serata vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e del territorio, a testimonianza dell'importanza sociale dell'iniziativa.

L'evento sarà seguito dai principali mass media e rappresenterà un'occasione di riflessione e confronto su temi di straordinaria attualità.

Il sorriso sotto la maschera racconta un intenso percorso umano e artistico nel quale Angelo Iannelli condivide esperienze, emozioni e battaglie sociali, dimostrando come il sorriso possa trasformarsi in una straordinaria forza di rinascita anche nei momenti più difficili.

La maschera di Pulcinella sarà protagonista di un dialogo tra passato e presente, tradizione e contemporaneità, con un'attenzione particolare al tema della sicurezza stradale, che richiede responsabilità, sensibilizzazione e una costante opera educativa soprattutto verso le nuove generazioni.

Il Gran Caffè Gambrinus si prepara così ad accogliere una serata speciale in cui cultura, arte, spettacolo e impegno civile si incontreranno per lanciare un messaggio forte e universale: non perdere mai il sorriso, affrontare le difficoltà con resilienza e promuovere sempre il valore della vita e della sicurezza stradale.

Un appuntamento imperdibile nel cuore di Napoli, dove Pulcinella, ancora una volta, si farà ambasciatore di valori capaci di unire le persone e guardare al futuro con speranza. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.