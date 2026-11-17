Mercato Napoli: servono under per questioni di lista QUota over satura: c'è pure da far posto a Buongiorno

Il calciomercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli il direttore sportivo Giovanni Manna sta già delineando le strategie per rinforzare la rosa senza stravolgere gli equilibri amministrativi. Scorrendo il taccuino della dirigenza azzurra, dai profili più caldi in Serie A fino alle suggestioni provenienti dall'estero, emerge un filo conduttore ben preciso: la carta d'identità.

Che si tratti dell'attaccante portoghese Gustavo Varela (protagonista con il Monza), del talentuoso esterno del Torino Alessio Cacciamani, del gioiellino del Chelsea Jamie Bynoe-Gittens o del giovane Bakola, tutti gli obiettivi finiti nel mirino del club condividono lo stesso status regolamentare: sono calciatori Under.

Il rebus della lista Serie A e il caso Buongiorno

La scelta di puntare esclusivamente su profili giovani non è dettata soltanto dalla volontà di investire sul futuro o di ringiovanire l'organico, ma risponde a una necessità tecnica e burocratica stringente. La lista dei 25 calciatori per la Serie A, infatti, è attualmente satura.

Secondo il regolamento della Lega, i giocatori Under (nati dal 1° gennaio 2004 in poi per la stagione 2026/27) sono svincolati dai limiti numerici e non occupano alcuno slot. Acquistare un profilo di questa fascia d'età permetterebbe quindi al Napoli di aggiungere qualità e rotazioni immediati alla squadra senza essere costretto a tagliare nessuno degli elementi già registrati.

A complicare ulteriormente i piani della dirigenza c'è però la situazione legata ad Alessandro Buongiorno. Attualmente fuori lista a causa dell'infortunio, il difensore centrale rappresenterà a tutti gli effetti il primo "acquisto" alla riapertura delle trattative. Per reinserirlo nell'elenco dei giocatori utilizzabili in campionato, tuttavia, il club dovrà liberare uno slot tra gli Over.

Chi rischia il taglio o la cessione?

La coperta, insomma, è corta. Prima ancora di pensare a eventuali innesti d'esperienza, il Napoli deve sciogliere il nodo legato alle uscite per fare spazio a Buongiorno. Sul banco degli imputati, tra chi ha reso al di sotto delle aspettative e chi potrebbe portare tesoretti utili a finanziare il mercato, ci sono diversi nomi pesanti:

Noa Lang e Lorenzo Lucca: Sono i principali indiziati per un addio a gennaio. L'esterno olandese continua ad avere estimatori in patria e in Turchia (con il Galatasaray sempre vigile) e anche in patria, Ajax su tutte, mentre l'attaccante potrebbe cercare maggiore continuità altrove.

David Neres: Il brasiliano non è considerato incedibile; qualora arrivasse un'offerta congrua, il club la valuterebbe seriamente, motivo per cui Manna sta già sondando esterni offensivi come Gittens e Cacciamani.

Frank Anguissa: Anche la posizione del centrocampista resta sotto osservazione nelle logiche di rinnovamento della mediana azzurra.

Kevin De Bruyne: pare che il Psv voglia affondare, ma il Napoli non lo dà via gratis (e con buonuscita) prima della scedenza del contratto

La linea tracciata da Castel Volturno è chiara: per far rientrare Buongiorno servirà almeno una cessione eccellente tra gli Over. E per qualsiasi altro volto nuovo in entrata, a meno di una vera e propria rivoluzione in uscita, il passaporto dovrà necessariamente recitare "Under".