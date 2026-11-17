Protesta dei tassisti: corteo in centro contro abusivismo e concorrenza sleale Auto in corteo con cartelli di denuncia

Le auto in corteo, i cartelli di denuncia bene in vista e una serie di problemi che, secondo la categoria, continuano a pesare sul lavoro quotidiano. Napoli si è trasformata oggi nel teatro della protesta dei tassisti, scesi in strada per accendere i riflettori sulle difficoltà di un settore che chiede interventi concreti e maggiori garanzie.

Traffico, caro carburante, abusivismo e concorrenza sleale. Sono queste alcune delle questioni messe sul tavolo dai conducenti, che hanno attraversato le strade del centro cittadino in una manifestazione accompagnata da grandi cartelli esposti sulle vetture. Una protesta per richiamare l'attenzione delle istituzioni su quelle che vengono definite le principali «piaghe della categoria».

Al centro della mobilitazione ci sono soprattutto gli impegni assunti lo scorso 12 novembre a Roma, nel corso dell'incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo i sindacati, le misure individuate in quella sede non hanno ancora prodotto gli effetti attesi e adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti.

«I tassisti napoletani chiedono che vengano messe in atto le misure individuate lo scorso 12 novembre presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma, impegni assunti che fino ad ora non hanno ancora prodotto i risultati attesi», si legge nel comunicato sottoscritto da numerose sigle sindacali.

La richiesta non si ferma agli interventi ministeriali. I rappresentanti della categoria sollecitano anche le forze dell'ordine affinché siano garantiti «controlli uniformi ed efficaci», con particolare attenzione al contrasto dell'abusivismo e delle forme di concorrenza ritenute irregolari. Un tema sul quale i tassisti chiedono maggiore attenzione, nella convinzione che il rispetto delle regole debba essere garantito a tutti gli operatori del settore.

Tra le prossime iniziative annunciate c'è anche un confronto con i rappresentanti dell'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'obiettivo è contribuire all'applicazione delle regole sottoscritte su tutto il territorio, evitando disparità nei controlli e nell'attuazione delle disposizioni.

Il corteo, scortato dalla Polizia Municipale, ha attraversato le vie del centro senza provocare particolari ripercussioni sulla circolazione automobilistica. Una manifestazione ordinata, dunque, ma accompagnata da una richiesta che i tassisti considerano ormai improrogabile: dare seguito agli impegni presi e restituire alla categoria condizioni di lavoro più eque.