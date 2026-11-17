Napoli-Torino, scatta il piano trasporti: corse straordinarie sulla Linea 2 5 treni in più da Campi Flegrei, presidi di sicurezza e chiusura per Piazza Leopardi

Il banco di prova della mobilità cittadina torna sotto i riflettori in occasione dell'anticipo serale di Serie A tra Napoli e Torino, in calendario sabato 21 novembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Per fronteggiare l'imponente flusso di tifosi in uscita dall'impianto di Fuorigrotta, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), agendo in sinergia istituzionale con la Regione Campania e il Comune di Napoli, ha varato un piano straordinario di potenziamento del trasporto su ferro che prolungherà l'esercizio della Linea 2 metropolitana ben oltre i consueti orari di chiusura.

La capacità del servizio e le direttrici del deflusso

L'operazione messa a punto dai vertici ferroviari ed enti locali prevede l'immissione sulla rete di 5 corse metropolitane straordinarie, un incremento che si traduce in una disponibilità aggiuntiva di oltre 2.500 posti. I convogli partiranno esclusivamente dallo scalo di Napoli Campi Flegrei, snodo nevralgico a ridosso dello stadio, con capolinea fissato a Napoli San Giovanni-Barra. Una scelta logistica mirata a decongestionare l'area occidentale della città, offrendo una via di deflusso rapida verso il centro e la zona orientale.

Controlli, sicurezza e restrizioni agli accessi

Sul fronte dell'ordine pubblico e della gestione dei flussi, il dispositivo predisposto non lascia spazio a improvvisazioni. Nelle stazioni chiave di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno attivati specifici presidi di Assistenza alla Clientela affiancati dal personale di FS Security. L'accesso ai binari sarà sottoposto a un filtro rigoroso: sarà consentito salire a bordo esclusivamente ai passeggeri muniti di regolare titolo di viaggio. Il personale ferroviario, operando a stretto contatto con le Forze dell'Ordine, regolerà l'afflusso ai tornelli e indirizzerà i tifosi direttamente verso le banchine dei treni in partenza.

Per garantire l'operatività fino all'ultimo spettatore, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei osserverà un'apertura prolungata fino al termine della manifestazione sportiva. Di contro, per ragioni di sicurezza e gestione dell'ordine pubblico, la vicina fermata di Piazza Leopardi verrà interdetta al pubblico con chiusura anticipata fissata alle ore 21:45.

La spinta sulla bigliettazione digitale

Parallelamente alla gestione logistica dell'evento, l'azienda ferroviaria rinnova l'invito all'utenza a privilegiare i canali telematici per l'acquisto dei titoli di viaggio. L'obiettivo dichiarato è duplice: snellire le code alle biglietterie fisiche nelle ore immediatamente precedenti e successive al match e ridurre l'impatto ambientale legato all'emissione di biglietti cartacei, incentivando l'uso dell'app ufficiale e del portale web di Trenitalia.