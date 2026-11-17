Il murale di Andrea Pazienza torna a Napoli dopo il restauro Ecco dove sarà possibile ammirarlo

Dopo l’esposizione di tre mesi al MAXXI di Roma e un delicato intervento di restauro, il murale realizzato da Andrea Pazienza il 2 maggio 1987 rientra ufficialmente a Napoli. L'opera troverà spazio all'interno del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, esattamente nel polo fieristico dove vide la luce quasi quarant'anni fa durante la Fiera del Fumetto. Una decisione che sblocca l'impasse sulla fruizione pubblica dell'opera, ma che apre un nuovo dossier politico e istituzionale sul suo futuro museale.

Il ruolo di Palazzo San Giacomo

Dietro il rientro del dipinto si muove una precisa regia politica e amministrativa. L'operazione nasce dalla convergenza tra l'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, i vertici della Mostra d'Oltremare, la Soprintendenza e gli eredi del fumettista. L'obiettivo dichiarato da Palazzo San Giacomo è evitare che un patrimonio artistico di tale portata finisca nuovamente nei depositi o resti sottratto allo sguardo della cittadinanza. La scelta del Teatro Mediterraneo risponde a un compromesso tecnico-politico: garantire parametri rigorosi di tutela e conservazione imposti dalla Soprintendenza assicurando al contempo tempi rapidi per l'apertura al pubblico.

«Ho voluto, come richiesto anche dalla famiglia dello straordinario fumettista, che il murale tornasse finalmente visibile e accessibile ai cittadini», ha dichiarato il sindaco Manfredi, rivendicando la paternità dell'iniziativa. «Una prima collocazione può essere il Teatro Mediterraneo, proprio nel luogo in cui Andrea lo realizzò nel 1987: una soluzione che ci permette di restituire rapidamente l'opera alla città, garantendole tutta la cura e l'attenzione che merita».

L'asse Roma-Napoli: il restauro al MAXXI e la gestione dell'opera

Il rientro nel capoluogo campano rappresenta l'epilogo di un percorso di recupero avviato sull'asse Roma-Napoli. Il prestito trimestrale al MAXXI di Roma, inserito nella retrospettiva dedicata al genio di San Benedetto del Tronto, non è stato solo una vetrina nazionale, ma il passaggio chiave per finanziare e completare un nuovo intervento di restauro sull'opera. La Mostra d'Oltremare ha gestito direttamente le fasi di trasferimento e valorizzazione, interfacciandosi con le istituzioni culturali coinvolte per riportare il manufatto, dipinto dal vivo in poche ore davanti al pubblico nel maggio dell'87, nella sua sede originaria.

L'incognita sul futuro: la partita aperta sul museo definitivo

Se il Teatro Mediterraneo rappresenta la soluzione tampone per garantire un'immediata visibilità, la partita sulla destinazione finale resta formalmente aperta. Il tavolo di confronto tra il Comune di Napoli e la famiglia Pazienza non si è chiuso con l'annuncio odierno.

Lo stesso Manfredi ha confermato che l'attuale sistemazione è da intendersi come una prima tappa: in una seconda fase, Palazzo San Giacomo e gli eredi valuteranno il trasferimento definitivo dell'opera all'interno di uno dei musei napoletani. Resta ora da capire quale polo museale cittadino sarà ritenuto idoneo per ospitare stabilmente un'opera che, a quasi quattro decenni dalla sua creazione, continua a richiedere garanzie stringenti sul piano della sicurezza e della valorizzazione culturale.