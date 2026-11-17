Spari fuori la discoteca a Chiaia: due arresti nel clan Amato-Pagano L'accusa della Dda è tentato omicidio aggravato

Dalla lite per futili motivi tra i tavolini di un locale della movida al raid armato ad altezza d'uomo, consumato nel cuore della notte tra la folla di giovanissimi. Si stringe il cerchio attorno alla violenza armata nel salotto buono della città: la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani residenti nell'area di Melito di Napoli, ritenuti gravemente indiziati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, con la pesante aggravante del metodo mafioso.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, cristallizza gli esiti di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) e condotta congiuntamente dagli uomini della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando.

La ricostruzione dell'agguato nei "baretti" di Chiaia

I fatti contestati risalgono allo scorso aprile e si sono verificati all'esterno di una discoteca nella zona dei cosiddetti "baretti" di Chiaia, quadrante urbano noto per l'imponente afflusso di giovani durante le ore notturne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la scintilla sarebbe scoccata all'interno del locale dove, nel corso della serata, è esplosa un'accesa discussione per futili motivi tra due fazioni: da un lato un gruppo proveniente da Melito di Napoli, dall'altro alcuni ragazzi del centro storico partenopeo. Quello che sembrava un banale diverbio da movida è però degenerato una volta guadagnata l'uscita.

All'esterno del locale, uno dei giovani del gruppo di Melito, viaggiando in sella a uno scooter condotto dal complice, avrebbe estratto un'arma esplodendo diversi proiettili ad altezza d'uomo contro un componente della fazione rivale. Una sequenza di fuoco che solo per pura fatalità non si è trasformata in tragedia: la vittima designata è riuscita a sottrarsi alla traiettoria dei proiettili trovando riparo dietro un'automobile in sosta, i cui finestrini sono andati completamente in frantumi sotto i colpi d'arma da fuoco.

L'ombra degli Scissionisti sugli equilibri della movida

L'inchiesta della Dda non si è limitata a ricostruire la dinamica balistica e le responsabilità materiali dell'agguato, ma ha acceso un faro sul contesto criminale in cui maturano simili dimostrazioni di forza. Dagli approfondimenti investigativi è emerso infatti che i due destinatari della misura cautelare gravitano stabilmente negli ambienti della criminalità organizzata dell'area nord di Napoli, tra Melito e Mugnano. Nello specifico, gli indagati vengono ritenuti contigui a elementi di spicco del clan Amato-Pagano, lo storico cartello degli "Scissionisti" di Secondigliano che da anni esercita la propria egemonia sull'hinterland a nord del capoluogo. Un collegamento che spiega la contestazione dell'aggravante mafiosa: l'uso spregiudicato delle armi in una zona affollata della città, per regolare un banale sgarro nato in discoteca, ricalca le modalità tipiche dell'affermazione del potere camorristico sul territorio, confermando la pericolosa saldatura tra le nuove leve dei clan dell'area nord e le dinamiche della movida violenta nel centro cittadino.