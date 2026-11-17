Documenti falsi a Napoli, sgominata la centrale dei clan Una stamperia clandestina per documenti d'espatrio falsi legata al clan Mazzarella

Una vera e propria fabbrica del falso allestita tra i vicoli del quartiere Mercato-Pendino, capace di sfornare titoli validi per l’espatrio. È questo lo scenario ricostruito dall'indagine dei Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, che nelle scorse ore hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a un nucleo familiare ritenuto contiguo al potente clan Mazzarella.

Le misure cautelari e la rete familiare

L'inchiesta, che squarcia il velo su uno degli affari illeciti più remunerativi e strategici per la criminalità organizzata e non solo, ha delineato con precisione i ruoli all'interno dell'associazione a delinquere. Al vertice dell'organizzazione figurerebbe un uomo per il quale il Gip ha disposto gli arresti domiciliari con il divieto assoluto di comunicare con l'esterno. Per altri componenti del gruppo è scattato il divieto di dimora nel comune di Napoli, mentre alla proprietaria dell'immobile trasformato in laboratorio clandestino è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'inchiesta: un anno di pedinamenti e tecnologia

Il blitz odierno rappresenta l'epilogo di un'articolata attività investigativa condotta tra gennaio e dicembre 2025. Gli uomini dell'Arma hanno incrociato i metodi d'indagine tradizionali pedinamenti, osservazioni e appostamenti nei vicoli del centro storico con strumentazioni tecnologiche all'avanguardia.Questo doppio binario ha permesso di documentare l'esistenza di una filiera strutturata. La produzione avveniva all'interno di un appartamento privato a ridosso di piazza Mercato, equipaggiato con computer di ultima generazione, stampanti ad alta definizione e software specifici per la riproduzione fedele dei titoli di viaggio. Le trattative e le compravendite non avvenivano nella base operativa, ma in un vicino locale formalmente adibito a circolo ricreativo, utilizzato come copertura per incontrare i clienti.

Il blitz di luglio e il tentativo di distruggere le prove

Il momento chiave dell'indagine risale al luglio 2025, quando i militari hanno cinturato l'isolato attorno a piazza Mercato facendo irruzione nella stamperia clandestina. Quattro persone sono state sorprese in flagranza di reato mentre erano intente a produrre i documenti contraffatti. Alla vista dei Carabinieri, gli indagati hanno tentato di sbarrare l'ingresso e di disfarsi rapidamente delle prove, lanciando macchinari, supporti informatici e materiale cartaceo da una finestra che affacciava su un cortile interno. L'area era però già stata messa in sicurezza dagli investigatori, che hanno recuperato e sequestrato l'intero arsenale tecnologico.

Il giro d'affari: 15 acquirenti denunciati

Gli accertamenti successivi al sequestro hanno consentito di ricostruire almeno 11 episodi specifici di falsificazione e cessione. Il mercato dei documenti contraffatti validi per l'espatrio — strumenti fondamentali per garantire la latitanza di affiliati o favorire spostamenti illeciti oltreconfine — ha portato all'identificazione di 15 acquirenti, tutti denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria.