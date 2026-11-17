IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Fasulla lesa maestà S'è alzato un polverone intorno a questa storia che riguarda Kevin De Bruyne e la sua signora...

Entro in punta di piedi sulla faccenda che riguarda Kevin De Bruyne, e la sua signora, la quale avrebbe avallato, se non favorito, la decisione del calciatore belga di andare a giocare in Olanda, già a gennaio, nella antica e blasonata squadra del PSV Eindhoven. Qualcuno ha scritto con una buona dose di ironia e di sfrontatezza: "dopo avere organizzato una colletta per prenderlo". Ma è molto più verosimile il contrario. Si vocifera, infatti, che il Napoli e lo stesso Massimiliano Allegri farebbero carte false per portarcelo. Come sia, s'è alzato un polverone intorno a questa storia. Tutti offesi con la coppia. Per una fasulla lesa maestà.