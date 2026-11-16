Cante&Core, l'artista andalusa Jihan incontra l’Ensemble di Napulitanata L'evento si terrà domenica 22 novembre alle 19:00 presso la Fondazione Famiglia di Maria

Il flamenco andaluso incontra la tammurriata partenopea: domenica 22 novembre alle ore 19:00, la Fondazione Famiglia di Maria ospita il concerto dell'artista internazionale Jihan insieme all’Ensemble di Napulitanata. Un evento che va a concludere il progetto “ Cante & Core”, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026.

L’ingresso al concerto è gratuito e libero fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.

La storia dell'artista andalusa Jihan

Protagonista della serata sarà Jihan, cantante e musicista andalusa la cui ricerca artistica incarna una sintesi naturale di culture: figlia di madre rumena e padre siriano, Jihan intreccia le radici del flamenco con le sonorità del Medio Oriente e dell’Est Europa. Da sempre impegnata nell’utilizzo dell’arte come strumento di riscatto sociale e veicolo di messaggi umanitari, con un'attenzione costante alla tutela e alla valorizzazione della cultura gitana, l'artista rinnova in questo appuntamento la sua sintonia con l'Ensemble di Napulitanata.

Sul palco della Fondazione Famiglia di Maria, le due realtà daranno vita a una rilettura inedita del repertorio partenopeo e iberico, in cui la tammurriata e il cante jondo si fondono per dare voce alle medesime istanze di resistenza, passione e memoria popolare.

Il concerto del 22 novembre a Napoli

Il 22 novembre sul palco insieme a Jihan e al suo chitarrista Gil Gani Yohai ci sarà l’ensemble di Napulitanata composto per l’occasione dalle voci di Alessandro Colmaier, Emanuela de Rosa, Pasquale Pirolli e Stephane Wattéz e da Giuseppe Arena (contrabbasso), Pasquale Cirillo (pianoforte) e Mimmo Matania (fisarmonica).

Il concerto rappresenta l'evento clou e il momento di sintesi di un percorso di laboratori e residenza artistica, ospitato nel mese di novembre sempre presso gli spazi della Fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio. Un ciclo di incontri ideato per esplorare le convergenze tecniche ed espressive tra la tradizione campana e quella hispano-andalusa, articolato su tre direttrici fondamentali:

Il Ritmo: un'analisi comparata tra il tempo della tammorra e il compás flamenco (a cura di Fabio Esposito).

La Voce: un viaggio nelle estensioni vocali popolari, dal canto a figliola al cante jondo (a cura di Emanuela de Rosa).

Il Corpo: la gestualità e la danza espressiva come strumenti di racconto e identità di comunità (a cura di Alessandro Colmaier).

Il progetto Canta&Core

“Cante & Core” rientra tra i 55 progetti che, nel quadro della Linea d’azione 2 del bando “Cultura Napoli 2026”, animeranno tutte le Municipalità cittadine fino al mese di marzo del 2027. Si tratta di un programma diffuso e multidisciplinare fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, che conferma il ruolo della cultura come leva strategica di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio.

Con questo piano, che prevede un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, l’Amministrazione comunale sostiene la qualità progettuale, rafforza il protagonismo degli operatori culturali e promuove una programmazione capace di coniugare patrimonio e innovazione.