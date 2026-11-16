Pallavolo, l'Union Napoli vince al PalaVesuvio contro Reggio Emilia 3-1 tra Union Napoli e Conad Reggio Emilia: il PalaVesuvio resta inviolato

Il PalaVesuvio resta inviolato. La Union Napoli vince 3-1 contro una Conad Reggio Emilia che ha dato filo da torcere a capitan Cavanna e compagni prima di arrendersi ai vantaggi nel quarto parziale. I partenopei conquistano tre punti di fondamentale importanza perché non era assolutamente scontato vincere contro una squadra, quella di coach Zagni, che aveva vinto 3 delle 4 partite fin qui disputare.

Prestazione importante e di carattere. Sabato prossimo si va in Calabria: appuntamento alle 16 contro Sviluppo Sud Palmi.

Union Napoli: il racconto della partita contro Reggio Emilia

Il primo set inizia con il muro di Rempel, poi il canadese trova anche l’ace e l’Union Napoli va +2 (7-5). L’ex di turno, Arasomwan, stoppa l’attacco partenopeo ed è pari a 7. Punto a punto fino al diagonale strettissimo dell’opposto della squadra di coach Graziosi (13-11), poi l’ace di un clamoroso Rempel permette di allungare (17-14). Zhelev con una botta dai 9 metri riporta sotto i suoi (19-18) ma la Conad Reggio Emilia non riesce mai ad impattare ed esce battuta 25-22 nel primo parziale.

Muro su Raffaelli e subito allungo della squadra di coach Zagni (9-13). Praticamente Napoli non rientra più, perché sempre Zhelev ferma l’attacco della Union e costringe l’allenatore della squadra di casa a chiamare time-out (9-14). Il secondo ‘stop’ arriva quando il tabellone dice 12-19. Due servizi vincenti di fila di Chevalier portano la contesa sul 15-23. È 1-1 (15-25).

Terzo e quarto set tra Napoli e Reggio Emilia

Subito in campo Barretta che trova la parallela vincente che lancia l’allungo (6-3). L’ace di Mian e l’attacco out di Mattei dicono 9-8. Rempel passa nel muro dopo uno scambio lunghissimo (11-8) ma c’è il break di tre punti della Conad fino al nuovo pari a 11. Il muro di Volpato stampa il 16-13, time-out Reggio Emilia. Mattei al centro chiude un primo tempo stupendo (21-16) ma c’è un piccolo black out che permette agli ospiti di tornare -2 (22-20), time-out Graziosi. Cavanna a muro toglie le castagne dal fuoco, Barretta chiude i conti (25-21).

Coach Graziosi capisce subito che c’è qualcosa che non va come deve andare e si gioca subito i 2 time-out già sul 5-10 (dopo il muro di Arasomwan). Sempre l’ex centrale spara fuori sul 13-16 e regala speranze alla Union Napoli costringendo coach Zagni a fermare il gioco per 30 secondi. Invasione a rete di Reggio Emilia (17-19), poi monster block di Volpato (18-19). Il pareggio arriva a 21 e porta la firma di Rempel. Primo set point di Reggio (Mian, 23-24). Si va ai vantaggi. Napoli 29-27, quando Mian spara out. È 3-1, tre punti fondamentali per la classifica.