Ottaviano: controlli interforze, 9 violazioni del codice stradale In azione il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania e della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ottaviano.

Durante le attività, gli operatori hanno identificato complessivamente 302 persone, di cui 59 con precedenti di polizia, controllato 192 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, contestato 9 violazioni del codice della strada e ritirato una patente di guida. Infine, sono state controllate 8 persone sottoposte a misure restrittive o alternative.