Napoli, funicolare Montesanto: sì alla quarta fermata a San Martino Capodanno: "Lavori da effettuarsi in tempi rapidi successivamente a quelli in corso"

La riapertura della funicolare Montesanto non può attendere, ma la quarta fermata resta un'opera necessaria quanto indispensabile per San Martino.

Nel frattempo però il Comitato Valori Collinari ribadisce con fermezza la necessità di mantenere gli impegni assunti per la riapertura della funicolare di Montesanto, impianto essenziale per la mobilità del Vomero e per l’accesso all’area di Castel Sant’Elmo, della Certosa e del Museo di San Martino.

La funicolare è chiusa dal 15 maggio 2026 per la revisione ventennale degli impianti. Il termine dei lavori, inizialmente indicato in sei mesi e poi in nove, con riapertura dunque il 15 febbraio 2027, secondo le recenti dichiarazioni rilasciate al riguardo dall'assessore comunale alle infrastrutture Cosenza è ulteriormente slittato, con una previsione di riapertura tra marzo e aprile 2027.

"Siamo di nuovo davanti al solito film già visto e rivisto - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari -. Prima si annunciano nove mesi di chiusura, poi si prepara il terreno per nuovi ritardi invocando imprevisti. Peraltro sul cartello di cantiere, non a caso, non è stata riportata la data di ultimazione dei lavori.

Chiediamo che gli impegni assunti vengano invece mantenuti e che l’amministrazione comunale e l’ANM facciano tutto il possibile per ridurre concretamente i tempi del fermo, riportando la riapertura entro la metà di febbraio dell'anno prossimo, anche attraverso turni aggiuntivi e lavori notturni, tecnicamente possibili".

Il comitato chiede inoltre la pubblicazione di un cronoprogramma dettagliato, con scadenze chiare e verificabili, e una comunicazione immediata e trasparente in caso di rinvio. La funicolare, prima della chiusura, trasportava mediamente circa 12.500 passeggeri al giorno nei giorni feriali, tra cui molti turisti diretti a Castel Sant’Elmo e al Museo di San Martino.

Con l'occasione il Comitato Valori Collinari sottolinea che eventuali ritardi nella riapertura della funicolare non devono essere confusi con la realizzazione della cosiddetta quarta fermata, prevista in corrispondenza di viale Raffaello e collegata, tramite ascensori e scale mobili, a via Tito Angelini, dinanzi all’ingresso di Castel Sant’Elmo.

"Si tratta di due questioni del tutto distinte anche temporalmente - precisa Capodanno -. La prima riguarda il rispetto degli impegni per la riapertura di un impianto esistente e fondamentale; la seconda riguarda un’opera nuova, parte di un apposito progetto che deve essere finanziato e realizzato. Peraltro di questa quarta fermata si parla da anni, tra studi, annunci e dichiarazioni ma il cantiere effettivo non è mai partito".

Il progetto della nuova stazione, denominata Sant’Elmo, è stato inserito nell’aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Napoli. Secondo le informazioni rese pubbliche, esisterebbe già un progetto esecutivo, mentre l’opera è attualmente in fase di esame presso la Conferenza dei Servizi. Il suo costo è stato indicato in circa 30 milioni di euro

Per il Comitato Valori Collinari, la quarta fermata rappresenterebbe un salto di qualità per la mobilità del Vomero: collegherebbe direttamente l’area di Castel Sant’Elmo e di via Tito Angelini con il centro città, riducendo la pressione del traffico privato e offrendo un’alternativa reale all’automobile.

"Questa nuova infrastruttura valorizzerebbe e rilancerebbe un sito straordinario come San Martino, ricchissimo di beni culturali e artistici, ma oggi sottodimensionato nelle presenze proprio per le difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici - sottolinea Capodanno -. Con questa nuova fermata la funicolare costituirebbe un collegamento rapido e sostenibile con il centro, a beneficio di residenti, lavoratori, commercianti e visitatori".

Al riguardo il Comitato Valori Collinari chiede l'avvio rapido del percorso amministrativo e finanziario per la realizzazione della quarta fermata Sant’Elmo con una visione integrata della mobilità collinare, fondata sulla funicolare, sui collegamenti pedonali meccanizzati della “Città obliqua”, sui parcheggi di interscambio e, più in generale, sul potenziamento del trasporto pubblico.

"La città obliqua, la quarta fermata della funicolare e, solo successivamente, una Ztl ben progettata e concordata con tutti i soggetti interessati possono rappresentare le basi di un vero cambiamento - conclude Capodanno - Servono decisioni politiche chiare, finanziamenti stabili, un cronoprogramma verificabile e l’avvio concreto dei lavori, per restituire al Vomero una mobilità praticabile, sicura e affidabile".