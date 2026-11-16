Futuro Remoto: 15.000 visitatori la quarantesima edizione Manifestazione europea dedicata alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica

Si è chiusa ieri con il risultato importante di 15.000 visitatori la quarantesima edizione di Futuro Remoto, la prima e più longeva manifestazione europea dedicata alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica, promossa da Fondazione IDIS - Città della Scienza.

Dal 10 al 15 novembre, gli spazi di via Coroglio si sono trasformati in un grande laboratorio aperto e partecipato, accogliendo studenti delle scuole di ogni ordine e grado, famiglie, docenti, ricercatori e cittadini di ogni generazione attorno al tema scelto per celebrare questo prestigioso anniversario: “L’Immaginazione di Futuri”.

A decretare il successo dell’edizione è stata la risposta entusiasta di un pubblico curioso e partecipe, attratto dalla possibilità di avvicinarsi alla scienza non da semplice spettatore, ma attraverso il dialogo diretto con i ricercatori e la sperimentazione in prima persona.

Resa accessibile a tutti grazie all’apertura a ingresso totalmente gratuito sostenuta dalla Regione Campania, la settimana ha proposto oltre 120 attività capaci di intrecciare sapere scientifico, transizione ecologica, nuove tecnologie e linguaggi artistici.

Il cartellone ha spaziato dalla cerimonia inaugurale con il Premio Nobel per la Medicina 2026 Georg Nagel ai grandi convegni su aerospazio, quantistica, neuroscienze e musei del futuro, affiancando ai Future Labs e ai laboratori esperienziali su intelligenza artificiale, salute, biotecnologie e sostenibilità, le mostre interattive FISICA… Vietato Non Toccare! e Sottoterra, gli spettacoli immersivi del nuovo Planetario e le serate in Sala Newton con Rosalia Porcaro, l’INFN, Massimo Polidoro e la chiusura affidata nel gran finale a Roberto Mercadini.