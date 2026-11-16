Fico: "500 milioni per la sanità? Pochi!" E sulle inchieste: "Preoccupato? No" "Ci vogliono molti più soldi per la sanità"

Cinquecento milioni di euro in più non sarebbero sufficienti per affrontare le esigenze della sanità campana. Roberto Fico rilancia la richiesta di maggiori risorse al Governo in vista della manovra di bilancio 2027 e indica una strada precisa: recuperare gli 1,6 miliardi di euro già stanziati per gli over 75, trasferendoli nel fondo sanitario indistinto, così da renderli effettivamente disponibili per tutte le Regioni.

«È chiaro che per la sanità ci vogliono molti più soldi. Cinquecento milioni aggiuntivi sono ancora pochi», ha dichiarato il presidente della Regione Campania, rispondendo a una domanda sulla possibilità di uno stanziamento ulteriore nella prossima manovra finanziaria. Fico è intervenuto a margine della presentazione di due intese strategiche per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nella sede della Regione a Napoli.

Il governatore ha spiegato che la priorità è ottenere lo spostamento delle risorse già previste per la popolazione over 75 nel fondo sanitario indistinto. «Dobbiamo riuscire ad avere il fondo da 1,6 miliardi di euro, previsto per gli ultra 75enni, e spostare quelle risorse nel fondo sanitario indistinto, perché sono soldi già stanziati ma che non possono essere utilizzati per le finalità di cui hanno bisogno tutte le Regioni», ha affermato.

Una richiesta che, ha precisato Fico, non riguarda soltanto la Campania, ma è condivisa nell'ambito della Conferenza delle Regioni. «Lo dico da presidente di Regione e da presidente che ha ascoltato gli altri presidenti in Conferenza delle Regioni: chiediamo lo spostamento di queste risorse già stanziate nel fondo indistinto, oltre ai 500 milioni aggiuntivi e anche di più», ha concluso.

Inchiesta sulla sanità campana, Fico: «Non sono preoccupato»

Nel corso dell'incontro con i giornalisti, il presidente della Regione è stato interpellato anche sull'inchiesta della Procura di Napoli relativa agli appalti della sanità campana, che coinvolge anche So.Re.Sa. e l'Asl Napoli 3 Sud.

Una vicenda sulla quale Fico ha mostrato tranquillità, ribadendo la necessità che le indagini facciano piena luce su quanto accaduto. «Non sono preoccupato, ben venga qualsiasi tipo di lavoro che le forze dell'ordine e la magistratura svolgono sulle Asl. Bisogna andare sempre a fondo su tutto», ha dichiarato.

Il governatore ha quindi richiamato l'attenzione sull'attività che la nuova amministrazione regionale intende portare avanti per migliorare il funzionamento del sistema sanitario. «Noi, come Regione, da quando siamo arrivati stiamo cercando di mettere in campo un lavoro che non è mai semplice, anche per l'abbattimento delle liste d'attesa e per migliorare in generale l'efficienza delle Asl e delle aziende ospedaliere», ha aggiunto.

Due questioni, dunque, che si intrecciano nella sfida della nuova amministrazione regionale: da una parte la necessità di ottenere maggiori finanziamenti per garantire servizi e prestazioni, dall'altra il miglioramento dell'efficienza delle strutture sanitarie e la massima trasparenza nella gestione degli appalti.