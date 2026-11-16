Violenza sessuale ai danni di un minore: arrestato allenatore di calcio Si indaga su eventuali abusi ai danni di altri ragazzi

La polizia ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli a carico di un uomo di 48 anni, allenatore presso una scuola calcio della provincia di Napoli, per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore infraquattordicenne.

"La serrata attività d'indagine condotta dalla IV sezione specializzata in reati in danno di minori della squadra mobile di Napoli, coordinata dalla sezione per i delitti in danno delle cosiddette fasce deboli della procura della repubblica distrettuale di Napoli - si legge nella nota diramata dalla questura di Napoli - ha avuto origine nel mese di agosto, quando i genitori del minore hanno denunciato i ripetuti abusi sessuali che l’allenatore di calcio avrebbe commesso ai danni del figlio minore, all’epoca dei fatti tredicenne.

Le indagini hanno consentito, in termini di gravità indiziaria, di contestare che l’indagato, mister ed accompagnatore del giovane, approfittando della circostanza di essere in auto da solo con quest’ultimo, durante i tragitti da e per una scuola di calcio ubicata in provincia di Napoli, con movimenti repentini, avrebbe costretto la vittima a subire più atti sessuali, consistiti in particolare in reiterati toccamenti alle parti intime".

Sono in corso accertamenti finalizzati ad accertare l’esistenza di eventuali altri ragazzi destinatari delle stesse iniziative sessuali.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione: il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.