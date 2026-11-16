Pompei: 268.000 euro per il parco del bambino Tortora: "La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto"

Un parco pubblico deve essere un luogo sicuro, accessibile e accogliente. Un luogo dove i bambini possano giocare, le famiglie incontrarsi e i cittadini trascorrere il proprio tempo libero senza preoccupazioni.

È con questo obiettivo che la Giunta comunale di Pompei, guidata dal sindaco Giuseppe Tortora, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza e la riqualificazione del Parco del Bambino di via Aldo Moro, per un investimento complessivo di 268.778,60 euro, finanziato con risorse del bilancio comunale.

Un provvedimento concreto che segna un ulteriore passo nel percorso amministrativo avviato per affrontare le criticità degli spazi pubblici e restituire alla comunità luoghi pienamente fruibili.

«Quando lo scorso agosto abbiamo disposto la chiusura temporanea del Parco del Bambino, - dichiara il Sindaco Giuseppe Tortora - abbiamo assunto una decisione necessaria, dettata da una priorità che per noi non ammette compromessi: la sicurezza delle persone, in primis quella dei più piccoli. Sapevamo che quella chiusura avrebbe comportato un disagio per tante famiglie. Ma amministrare significa anche avere il coraggio di prendere decisioni difficili, spiegandole ai cittadini e lavorando per risolvere i problemi. Non ci siamo fermati all'ordinanza di chiusura. Abbiamo avviato le verifiche tecniche, predisposto il progetto e individuato le risorse economiche necessarie.

Oggi compiamo un altro passo concreto verso la restituzione di quest'area alla città. Un parco sicuro e ben tenuto rappresenta un servizio alle famiglie, un'opportunità per i bambini e un presidio di socialità per l'intero quartiere.

I cittadini hanno diritto a spazi pubblici sicuri, curati e accessibili. E noi abbiamo il dovere di garantirli. Adesso proseguiremo con i successivi passaggi amministrativi e progettuali necessari per arrivare alla realizzazione degli interventi. Seguiremo questo percorso con attenzione, perché l'obiettivo è chiaro: restituire il Parco del Bambino alla sua funzione e alla comunità. È questo il metodo che vogliamo portare avanti: affrontare i problemi, individuare soluzioni, impegnare risorse e dare risposte verificabili. Pompei deve essere una città in cui ogni quartiere conta e ogni spazio pubblico riceve l'attenzione che merita.» conclude Tortora.

L'intervento è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, con previsione nell'annualità 2026. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica consentirà di proseguire con le successive fasi progettuali e amministrative.