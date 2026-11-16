Napoli, bilancio torna in utile: ricavi da record Bene i ricavi da stadio e commerciali

Il disastro vaticinato da molti non c'è stato. Anzi, il Napoli si presenta all'appuntamento con il bilancio al 30 giugno 2026 con il sorriso di chi ha saputo rimettere in ordine i conti, almeno sul piano del risultato finale, e soprattutto con qualche record da mettere in bacheca. Dopo il rosso dell'esercizio precedente, il club di Aurelio De Laurentiis torna all'utile, fissando a 384,3 milioni di euro il valore della produzione: il dato più alto mai registrato nella storia della società, superiore anche ai 359,2 milioni della stagione dello scudetto 2022/23.

Un risultato significativo, ottenuto grazie al ritorno in Champions League, al contributo del player trading e alla crescita delle attività commerciali. Ma sarebbe sbagliato fermarsi alla fotografia più luccicante. Perché, parallelamente ai ricavi, sono cresciuti anche i costi, arrivati a 373,3 milioni di euro, con un incremento di quasi 58 milioni rispetto all'esercizio precedente. Il Napoli chiude comunque con un utile netto di circa 2,2 milioni, ribaltando la perdita di 21,4 milioni registrata nel 2024/25.

A spingere il fatturato sono soprattutto i diritti televisivi, saliti a 133 milioni di euro rispetto ai 78,1 milioni della stagione precedente. Determinante, naturalmente, il ritorno nella massima competizione europea: i proventi UEFA sono passati da circa 3,9 a 49,5 milioni. A questi si aggiungono le plusvalenze, che hanno raggiunto quota 102,7 milioni, con l'operazione Osimhen a fare la parte del leone, generando da sola circa 73,2 milioni.

Ma c'è un altro dato che merita attenzione, forse persino più dei numeri legati ai diritti televisivi e alle cessioni. È quello della crescita dei ricavi da stadio e commerciali, che racconta un Napoli sempre più capace di valorizzare il proprio marchio. I ricavi da gare hanno raggiunto i 31,3 milioni, le sponsorizzazioni 52,9 milioni e le attività commerciali e royalties 25,5 milioni. Complessivamente si arriva a quasi 110 milioni di euro, contro i 49,3 milioni del 2021/22. In quattro anni il dato è più che raddoppiato.

Un segnale evidente della forza del brand Napoli, della sua capacità di attrarre partner commerciali e di generare entrate anche al di fuori del rettangolo verde. Una crescita che dimostra quanto margine abbia ancora la società sul fronte della valorizzazione del proprio patrimonio commerciale. Ma è proprio qui che si intravede il prossimo salto di qualità. Perché, per quanto importanti siano i progressi compiuti, il vero cambio di dimensione può arrivare soltanto attraverso uno stadio di proprietà, moderno e soprattutto utilizzabile 365 giorni all'anno. Non soltanto novanta minuti di calcio, dunque, ma hospitality, skybox, eventi, ristorazione, servizi e attività commerciali capaci di produrre ricavi anche quando il pallone non rotola. Il modello è quello delle grandi società europee: il brand è una risorsa, ma un impianto proprio consente di sfruttarlo fino in fondo.

Naturalmente, nel bilancio non mancano le voci che invitano alla prudenza. I costi della produzione sono saliti a 373,3 milioni, con il costo del personale arrivato a 172,3 milioni e gli ammortamenti a quota 135 milioni. In particolare, i salari e gli stipendi dei tesserati hanno raggiunto circa 161,9 milioni, anche per effetto degli investimenti effettuati sul mercato nelle ultime stagioni. Una struttura di costi importante, che rende necessario continuare a mantenere elevata la capacità di generare ricavi.

Il patrimonio netto resta comunque solido, a quota 192,4 milioni, mentre la liquidità si attesta a circa 172,9 milioni. Crescono i debiti complessivi, arrivati a 353 milioni, soprattutto per effetto delle operazioni di mercato e delle somme ancora da corrispondere per l'acquisto dei calciatori. Scende invece l'esposizione bancaria, passata da 37,4 a 20,8 milioni.

Conti alla mano, dunque, il Napoli si conferma una società economicamente strutturata, capace di assorbire una stagione senza i ricavi della Champions e di tornare rapidamente in territorio positivo con il ritorno in Europa. La sfida, adesso, è trasformare questa solidità in una crescita strutturale, senza dipendere esclusivamente dai risultati sportivi e dalle plusvalenze. E in questo senso lo stadio rappresenta la partita più importante che De Laurentiis deve ancora giocare.