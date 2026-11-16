Controlli della polizia a Frattamaggiore: 14 violazioni al codice della strada

Attività svolta in sinergia con la guardia di finanza e polizia locale

controlli della polizia a frattamaggiore 14 violazioni al codice della strada

Il bilancio

Frattamaggiore.  

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

Gli agenti del locale ommissariato, unitamente ai militari della guardia di finanza e con la collaborazione della polizia locale, hanno identificato 375 persone, di cui 78 con precedenti, controllato 155 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo, e due esercizi commerciali.

Contestate 14 violazioni del codice della strada, con sanzioni del valore complessivo di oltre 9.000 euro.

Ultime Notizie