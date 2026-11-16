Controlli della polizia a Frattamaggiore: 14 violazioni al codice della strada Attività svolta in sinergia con la guardia di finanza e polizia locale

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

Gli agenti del locale ommissariato, unitamente ai militari della guardia di finanza e con la collaborazione della polizia locale, hanno identificato 375 persone, di cui 78 con precedenti, controllato 155 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo, e due esercizi commerciali.

Contestate 14 violazioni del codice della strada, con sanzioni del valore complessivo di oltre 9.000 euro.