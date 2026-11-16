Tangenziale di Napoli, laboratorio mobile: patenti ritirate, sequestri e denunce Contestate 19 violazioni del codice della strada e ritirate 6 patenti di guida

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio della provincia, ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite.

Presso la barriera autostradale “Astroni” della tangenziale di Napoli, è stato effettuato un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile messo a disposizione dalla società Tangenziale di Napoli s.p.a.

Nel corso del servizio, gli agenti della polizia stradale di Napoli hanno controllato 38 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo, e identificato 77 persone, di cui due denunciate poiché risultate positive a sostanze stupefacenti, mentre altre due per guida in stato d’ebbrezza.

Durante le attività, sono state contestate 19 violazioni del codice della strada e ritirate 6 patenti di guida.

Il dispositivo, che sarà ripetuto al fine di abbattere il numero degli incidenti stradali, sollecitando l’adozione di condotte di guida responsabili da parte degli utenti della strada, rientra nel più ampio programma di prevenzione e sicurezza stradale predisposto per garantire una maggiore tutela degli utenti della strada e contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi.