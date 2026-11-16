Giorgia Meloni: "Chi vive nella Terra dei fuochi non è cittadino di serie B" La visita della premier a Napoli alla control room dei Carabinieri Forestali

"Dobbiamo essere fieri di essere stati un governo che su questo ha seriamente messo la testa e la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio". Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato i risultati delle attività di contrasto ai roghi e agli sversamenti illeciti durante la sua visita di oggi, 16 novembre, al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (Cufaa) di Napoli.

Il bilancio della control room interforze

Al termine del sopralluogo nella sede che ospita la cabina di regia interforze attiva nella prevenzione e nel monitoraggio tramite videosorveglianza, la premier ha evidenziato l'impatto delle misure normative varate nel corso del 2025. Secondo quanto riferito dalla stessa Meloni ai cronisti presenti a margine della visita, i dati relativi al 2026 mostrano "un aumento molto significativo delle persone che vengono denunciate ed arrestate", accompagnato dall'applicazione delle pene accessorie per il reato di sversamento illegale di rifiuti.

"Sono molto orgogliosa e soddisfatta di quello che ho visto qui", ha aggiunto la capo dell'esecutivo, ringraziando le forze dell'ordine, i prefetti e i commissari impegnati sul campo. Per la presidente del Consiglio, l'emergenza ambientale non si affronta con "iniziative spot", bensì garantendo continuità e presenza costante dello Stato.

Fondi per le bonifiche e sinergia istituzionale

Sul fronte del risanamento ambientale, Meloni ha ricordato gli stanziamenti economici destinati all'area, citando gli "altri 200 milioni" previsti dall'ultimo decreto del Ministero dell'Ambiente per la bonifica e il recupero dei rifiuti nei comuni ricompresi nella Terra dei Fuochi. Un'azione portata avanti attraverso la gestione commissariale e una collaborazione istituzionale che coinvolge amministrazioni comunali, Provincia e Regione.

L'appello sull'educazione ambientale

Nel suo intervento, la premier ha infine richiamato la necessità di restituire diritti e tutela della salute a un'area che in passato "era stata abbandonata" e dove, accanto all'azione della criminalità organizzata, si è spesso riscontrata una sottovalutazione delle conseguenze dell'abbandono illecito dei rifiuti. "Chi vive e cresce in questi comuni non è un cittadino di serie B", ha dichiarato Meloni, sottolineando l'importanza di affiancare alla repressione un percorso di educazione ambientale rivolto soprattutto ai più giovani.