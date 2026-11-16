Don Patriciello incontra Meloni: "Mi ha promesso che finirà il lavoro a Caivano" Il parroco del Parco Verde soddisfatto dopo le parole della Presidente del consiglio

"Ho incontrato oggi pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'area industriale di Caivano, e lei mi ha promesso che continuerà a lavorare per il nostro comune e porterà a compimento ciò che ha iniziato. Era proprio quello che volevo sentirmi dire, anche alla luce dei tanti casi di cronaca che riguardano Parco Verde". Con queste parole don Maurizio Patriciello ha espresso la sua soddisfazione per le rassicurazioni ricevute dalla premier.

LA VISITA DI MELONI IN CAMPANIA

Dopo la control room per la Terra dei Fuochi a Napoli, Meloni ha proseguito la sua visita in Campania nello stabilimento del Caffè Borbone, nell'area Asi di Caivano. Qui ha incontrato i proprietari e i dirigenti dell'azienda e il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde, simbolo della lotta alla camorra e per la giustizia ambientale. Alla premier è stata chiesta la prosecuzione dell'opera di rilancio di Caivano, che lei ha garantito.

IL DOLORE PER L'ULTIMO EPISODIO DI CRONACA

Don Patriciello ha anche parlato della sua sofferenza per l'ennesimo episodio di cronaca che ha coinvolto Parco Verde e i suoi ragazzi, molti dei quali ha visto crescere. Si riferisce al 17enne che ieri sera ha sparato tre colpi contro il padre in un'area di campagna di Orta di Atella, comune confinante con Caivano. Il minorenne, che è stato arrestato, e il padre vivono a Parco Verde.

Il sacerdote ricorda il ragazzo di qualche anno fa, quando si rivolgeva alla parrocchia per avere da mangiare, dicendo che a casa non c'era nulla. Don Maurizio racconta di avergli sempre dato qualcosa e di aver cercato di fargli capire che quella situazione era mortificante per lui e che doveva darsi da fare. "Oggi me lo ritrovo con una pistola a 17 anni", ha detto.

L'APPELLO PER LA RINASCITA DEL TERRITORIO

"A Giorgia Meloni ho parlato anche di questo caso, e lei ha capito bene l'importanza di proseguire il lavoro di rinascita di questo territorio, che continua a distruggere vite. Lo dobbiamo ai nostri giovani", ha riferito don Maurizio.