Napoli, più verde tra città e periferia: riaprono tre parchi pubblici Domani riapre il Parco di Scampia intitolato a Ciro Esposito. Altre aperture in programma

Riqualificazione e restituzione alla cittadinanza: il Comune di Napoli si prepara ad inaugurare la riapertura di tre parchi pubblici in città ed in periferia. Domani, martedì 17 novembre, alle ore 9.30, sarà riaperto il parco di Scampia intitolato a Ciro Esposito: il grande spazio verde è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione.

Venerdì 20 novembre alle ore 10:00 verrà invece riaperto il Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e lunedì 14 dicembre il ?Parco S. Gennaro nel Rione Sanità sempre al medesimo orario. Alla riapertura del Parco di Scampia interverranno il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada.

Parco Ciro Esposito a Scampia: i lavori di riqualificazione

Il parco “Ciro Esposito” a Scampia è stato oggetto di un intervento di Riqualificazione finanziato dal Piano Strategico della Città metropolitana di Napoli e di un intervento di manutenzione straordinaria del verde dell’intero parco, realizzato con procedura di accordo quadro a cura del Servizi Progettazione e Gestione Grandi Parchi urbani.

Nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione del Parco Ciro Esposito a Scampia” sono stati realizzati, come rende noto l'Assessore Santagada tramite i propri canali social, i seguenti interventi: