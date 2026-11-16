Napoli, più verde tra città e periferia: riaprono tre parchi pubblici

Riqualificazione e restituzione alla cittadinanza: il Comune di Napoli si prepara ad inaugurare la riapertura di tre parchi pubblici in città ed in periferia. Domani, martedì 17 novembre, alle ore 9.30, sarà riaperto il parco di Scampia intitolato a Ciro Esposito: il grande spazio verde è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione.
Venerdì 20 novembre alle ore 10:00 verrà invece riaperto il Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e lunedì 14 dicembre il ?Parco S. Gennaro nel Rione Sanità sempre al medesimo orario. Alla riapertura del Parco di Scampia interverranno il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada.
Parco Ciro Esposito a Scampia: i lavori di riqualificazione
Il parco “Ciro Esposito” a Scampia è stato oggetto di un intervento di Riqualificazione finanziato dal Piano Strategico della Città metropolitana di Napoli e di un intervento di manutenzione straordinaria del verde dell’intero parco, realizzato con procedura di accordo quadro a cura del Servizi Progettazione e Gestione Grandi Parchi urbani.
Nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione del Parco Ciro Esposito a Scampia” sono stati realizzati, come rende noto l'Assessore Santagada tramite i propri canali social, i seguenti interventi:
- messa in sicurezza di muri perimetrali a delimitazione dei camminamenti esterni;
- ripristino delle ringhiere metalliche a delimitazione del terrazzo sull’ingresso principale e dei principali accessi;
- impermeabilizzazione e ripristino della pavimentazione del terrazzo soprastante l’ingresso principale;
- realizzazione dell’impianto di videosorveglianza a controllo dei principali varchi;
- area giochi per bambini, articolata in più zone, con attrezzature fruibili da diverse fasce d’età;
- area attrezzata con percorso salute per fitness all’aria aperta;
- area sgambamento cani con installazione di attrezzature e beverino;
- messa in sicurezza di impianti e rimozione degli arredi vandalizzati;
- messa in sicurezza dell’area del c.d. “laghetto” e del porticato prospiciente, oggetto di vandalizzazione;
- manutenzione della fontana del viale centrale e dei beverini ubicati lungo i viali;
- demolizione dei due pergolati esistenti che presentavano criticità statiche e messa in opera di pergolati di dimensioni più contenute;
- installazione di nuove panchine;
- ripristino dei servizi igienici oggetto di vandalizzazione;
- posa in opera di n. 4 nuovi cancelli in sostituzione di quelli esistenti non più utilizzabili, nonché tinteggiatura e riattazione dei cancelli esistenti.