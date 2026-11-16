Malore mentre lavora in corsia, dottoressa napoletana muore in reparto Verona De Crescenzo, 48 anni, si era trasferita in Maremma da tempo

Lutto nella sanità maremmana per l'improvvisa scomparsa di Veronica De Crescenzo, 48 anni, primaria facente funzioni del reparto di Medicina dell'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. La dottoressa è stata colpita da un malore fatale mentre era in servizio in corsia.

IL MALORE E I SOCCORSI

Per la dottoressa non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento immediato dei colleghi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto.

CHI ERA LA DOTTORESSA

De Crescenzo era originaria di Napoli e viveva in Maremma da circa vent'anni. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra colleghi e pazienti.

IL CORDOGLIO DELL'ASL TOSCANA SUD EST

La direzione aziendale dell'Asl Toscana sud est ha espresso cordoglio per la scomparsa. Nel messaggio ricorda come la dottoressa abbia svolto il proprio lavoro "con competenza, impegno e dedizione", mostrando sempre disponibilità e sensibilità nei rapporti umani e professionali con colleghe e colleghi.

L'Azienda sottolinea che la sua scomparsa lascia un vuoto profondo, in particolare all'ospedale di Orbetello, dove la sua assenza "si farà sentire ogni giorno" tra le persone che hanno condiviso con lei la quotidianità del percorso professionale. L'Asl si stringe con vicinanza e affetto alla famiglia e a tutti i suoi cari, ai quali rivolge le più sentite condoglianze.