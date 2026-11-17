Riapre il Parco Ciro Esposito di Scampia, Manfredi: «Ora è videosorvegliato» Manfredi: «Oggi si restituisce un polmone verde importante a Scampia»

Riapre il Parco Ciro Esposito di Scampia dopo un importante lavoro di riqualificazione che ha restituito alla collettività un'ampia area verde. Oggi si è tenuta la cerimonia di riapertura alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dell'Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.

«Dopo una lunga chiusura siamo riusciti a riaprire questo parco. È stato fatto un lungo lavoro, soprattutto di messa in sicurezza su tutto il patrimonio arboreo che purtroppo era stato abbandonato. Sono stati piantati dei nuovi alberi e creati spazi per il fitness, per il gioco dei bambini e per lo sgambamento dei cani», ha dichiarato il Primo cittadino del capoluogo campano alla stampa presente.

Scampia, riapre il Parco Ciro Esposito

Un ampio intervento di riqualificazione che ha compreso lavori di ripristino delle ringhiere metalliche, di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e di manutenzione della fontana del viale centrale. «Manca ancora una parte, quella del laghetto, che noi abbiamo collegato all'intervento di Restart Scampia e quindi sarà completato nei prossimi mesi, man mano che va avanti il progetto di riqualificazione intorno alle Vele», ha continuato Manfredi.

«Oggi si restituisce un polmone verde importante a Scampia. Adesso è tutto videosorvegliato, però è chiaro che è molto importante che i cittadini se ne approprino e insieme alla Municipalità garantiscano anche la protezione di questa realtà che dopo tanta attesa è importante che venga mantenuta bene», ha concluso il Sindaco di Napoli.

Ass. Santagada: «Questo spazio ora va vissuto»

Presente anche l'Assessore Vincenzo Santagada. «Oggi è una giornata bella perché riapre dopo diversi anni il parco Ciro Esposito a Scampia. Un luogo verde molto bello, un luogo attrezzato, un luogo anche con un'area sgambamento cani: adesso va solo vissuto. Quindi invito il presidente di Municipalità, ma tutte le associazioni a considerare questo parco anche come luogo di eventi e di aggregazione», ha dichiarato Santagada.