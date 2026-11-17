The Big Hack 2026 premia 5 progetti hi-tech a Città della Scienza 152 partecipanti che hanno sviluppato soluzioni e prototipi

Si è concluso a Città della Scienza The Big Hack – Ritorno al Futuro Remoto, l’hackathon che il 14 e 15 novembre, nell’ambito della 40ª edizione di Futuro Remoto, ha coinvolto 152 partecipanti che hanno sviluppato soluzioni e prototipi per rispondere a cinque sfide lanciate da aziende e partner tecnologici.

L’evento è stato promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza, realizzato in collaborazione con Maker Faire Rome – The European Edition e organizzato da Codemotion, con Apple Developer Academy partner accademico dell’iniziativa, cofinanziata dall’Unione europea nell’ambito della programmazione 2021–2027 della Regione Campania.

La premiazione si è svolta alla presenza di Giovanni Covone, presidente della Fondazione IDIS – Città della Scienza, e di Antigone Marino, vicepresidente della Fondazione.

Le challange ed i premiati di Città della Scienza

FieldVision – When Sight Is Not Enough | Mare Group - Il team Eclipse ha vinto con «Vendetta: AI powered vision!». La sfida chiedeva di progettare un sistema di visione artificiale capace di riconoscere e seguire oggetti in movimento anche quando vengono temporaneamente nascosti da ostacoli, con possibili applicazioni per le persone con disabilità visiva e nei settori industriale e aerospaziale.

Napoli Agentic City – La città che ci pensa | Fastweb + Vodafone - Il team Draevon ha vinto con «JAMMO». La challenge proponeva di far collaborare più agenti di intelligenza artificiale per coordinare le informazioni in tempo reale e migliorare la mobilità urbana, l’offerta turistica e i servizi pubblici.

Modelli di sostenibilità assistiti da intelligenza artificiale: energia, ambiente e agrifood | Meditech, M.O.D.A.L. Università degli studi di Napoli Federico II - Il team ChillMates ha vinto con «Agro – Pianificazione Agricola Intelligente». La sfida invitava a ideare prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale per ripensare l’uso delle risorse e i modelli produttivi.

Hack the Route | Consorzio Clara e Cisco - Il team O’Packet ha vinto con «TNES». La challenge chiedeva di realizzare un gioco interattivo per imparare a conoscere le reti informatiche e la cybersicurezza attraverso missioni e simulazioni.

Clienti che non esistono | BHBlasted - Il team Mekai ha vinto con «Flockets». La sfida proponeva di simulare con l’intelligenza artificiale il comportamento dei potenziali clienti per stimare l’efficacia delle campagne pubblicitarie prima del lancio e orientare gli investimenti.

A ciascun team vincitore è stato assegnato un premio di 2.500 euro in buoni Amazon. Con l’edizione 2026, The Big Hack ha celebrato i suoi primi dieci anni tornando a Futuro Remoto, la manifestazione che nel 2016 ne ospitò la prima edizione in piazza del Plebiscito, a Napoli.